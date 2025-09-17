Eladatnák a gigantikus brit magánkórház-csoportot

Befektetők eladásra ösztönzik a Spire Healthcare brit magánkórház-csoportot, mivel véleményük szerint a vállalat jelentősen alulértékelt a piacon.

Portfolio Private Health Forum 2025 A magyar egészségügy legfontosabb és legégetőbb kérdéseit tárgyaljuk ki a magánegészségügyi piac találkozási pontjává vált Private Health Forumon szeptember 30-án. Most érdemes regisztrálni a nagyszabású és sok újdonságot felvonultató szakmai eseményre!

A Sky News szerdai jelentése szerint a Spire Healthcare vezető befektetői, köztük az Achilles befektetési alap, azért sürgetik a vállalatot, hogy bocsássa áruba magát.

A Harwood Capital Management cégcsoporthoz tartozó Achilles a Spire részvényeinek körülbelül 5%-át birtokolja.

A jelentés szerint a befektetők úgy vélik, hogy a vállalat jelentősen alulértékelt.

A LSEG adatai alapján 837,7 millió font (1,14 milliárd dollár) piaci értékű Spire 38 kórházat és több mint 50 klinikát, egészségügyi központot és rendelőt üzemeltet Angliában, Walesben és Skóciában. A Christopher Mills neves alapkezelő által társalapított Achilles arra ösztönözte a vállalatot, hogy bízzon meg tanácsadókat egy hivatalos értékesítési folyamat lebonyolításával.

A Spire júliusi féléves eredményeiben közel 5%-os bevételnövekedésről számolt be, és előrejelzése szerint az év második felében 20 millió font költségmegtakarítást ér el.

A Harwood Capital és a Spire egyelőre nem reagált a Reuters megkeresésére.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images