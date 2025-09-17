Évtizedek után visszatért a veszélyes faj Horvátországba

Nediljko Landeka, a Közegészségügyi Intézet munkatársa megerősítette az észlelést, megjegyezve, hogy a faj visszatér régi élőhelyére. "Ismert, hogy korábban jelen volt, de az 1970-es évek óta nem szerepelt a szakirodalomban, tehát visszahúzódott, és most visszatér régi élőhelyére. A spliti térségben Kaštela környékén, egy kőbányában észlelték" - nyilatkozta Landeka a Dnevnik Nova TV-nek.

A keleti lódarázs mérete hasonló az ismertebb európai lódarázséhoz, de színe alapján könnyen megkülönböztethető.

Az év ezen időszakában különösen veszélyes, megnő a csípések valószínűsége.

A faj nemrég Triesztben bukkant fel először a régióban, ahová feltehetően hajóval érkezett. Onnan terjedt tovább Szlovéniába, majd Dalmáciába.

A szakértők figyelmeztetik a lakosságot, hogy ne közelítsék meg a fészkeket, és ne próbálják meg saját maguk eltávolítani azokat. A csípések súlyos allergiás reakciókat válthatnak ki, és szélsőséges esetekben halálosak is lehetnek. Csípés esetén az ajánlott első lépések: az érintett terület alapos lemosása szappannal és vízzel, fertőtlenítőszer alkalmazása, valamint hideg borogatás a sebre. Ha a tünetek súlyosbodnak, azonnal orvosi segítséget kell kérni.

A keleti lódarázs újbóli megjelenése emlékeztet arra, hogy egyes fajok évtizedek után is újra felbukkanhatnak, és miért létfontosságú az óvatosság, ha találkozunk velük.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images