Itt a bejelentés: így változik holnaptól a benzin ára
Gazdaság

Itt a bejelentés: így változik holnaptól a benzin ára

Portfolio
Csütörtökön kisebb árkorrekcióra készülhetünk a hazai kutak nagykereskedelmi árában - írja a holtankoljak.

A benzin ára nem változik, a gázolaj ára emelkedik bruttó 2 forinttal.

Ma még a következő átlagárak szerint tankolhatunk (2025.09.17-én):

  • 95-ös benzin: 589 Ft/liter 
  • Gázolaj: 588 Ft/liter 
Mutatjuk, mire kell számítani holnaptól a benzinkutakon

Itt a bejelentés: így változik holnaptól a benzin ára

