Itt a megoldás a kismamák nagy problémájára: forradalmi gyógyszer érkezik

MTI
Az Európai Bizottság uniós forgalomba hozatali engedélyt adott a Zurzuvae nevű, zuranolone hatóanyagot tartalmazó gyógyszernek, amely a szülés utáni depresszió (PPD) kezelésére szolgál - közölte szerdán a testület a Reuterssel.

A szülés utáni depresszió a szülést követően jelentkező mentális egészségügyi probléma, amely

tartós levertséggel, szorongással, fáradtsággal és a mindennapi működés nehézségeivel járhat.

Súlyos és hosszan tartó is lehet, és negatív következményekkel járhat mind az anya, mind a gyermek számára. Jelenleg nincs kifejezetten erre a betegségre engedélyezett kezelés, a szokásos antidepresszánsok pedig gyakran nem hatnak elég gyorsan.

A mostani engedélyezés alapja az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) pozitív tudományos értékelése volt. A zuranolone előnye, hogy kéthetes kezelés után képes csökkenteni a szülés utáni depresszió tüneteit.

A gyógyszer vényköteles.

Terhesség alatt nem használható, és szoptatás idején alkalmazása nem javasolt - olvasható a bizottsági sajtóközleményben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

