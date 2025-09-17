  • Megjelenítés
Jogosulatlan behatolás történt a Mol olajfinomítójába
Gazdaság

Jogosulatlan behatolás történt a Mol olajfinomítójába

Portfolio
Jogosulatlan behatolás történt a Mol Dunai Finomítójába, ahol egy férfi órákig tartózkodott észrevétlenül a szigorúan őrzött létesítmény területén. Az ügyben a vállalat feljelentést tett és belső vizsgálatot indított - írta meg a Privát Kopó bűnügyi magazin.

Egy férfi akadálytalanul bejutott és hosszú órákon keresztül tartózkodott a Mol Dunai Finomító területén anélkül, hogy észrevették volna

- számolt be a Privát Kopó bűnügyi magazin. A Mol megerősítette az incidenst, elismerve, hogy az illető jogosulatlanul tartózkodott a létesítményben.

Az eset kapcsán értesítettük a hatóságokat és feljelentést tettünk. Továbbá belső vizsgálatot indítottunk és folyamatosan egyeztetünk az érintett alvállalkozóval

- közölte a Mol a lapnak küldött hivatalos válaszában.

Az incidens szeptember 6-án este történt, amikor a férfi - a lap információi szerint - sörösdobozzal a kezében egyszerűen besétált a finomító főbejáratán. A behatolót csak órákkal később fedezték fel a létesítmény tűzoltói, akik értesítették a biztonsági szolgálatot.

A finomító védelmét a CIVIL Biztonsági Szolgálat Zrt. látja el. A Privát Kopó megkereste a céget az eset körülményeivel kapcsolatban, de egyelőre nem érkezett válasz arra a kérdésre, hogyan történhetett meg a biztonsági incidens.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Pénzgyáros AI

Az AI az új vasút -&#160;írtuk nemrég egy posztunkban. Beruházási oldalról tényleg lehet így tekinteni, de vagyongyarapítási oldalról inkább a kriptóra hasonlít: egyetlen szektor ilyen... Th

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 19.

Network on Wheels - Portfolio Sunday Business Ride

2025. szeptember 21.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
ursula von der leyen
Gazdaság
Von der Leyen megszerezte a világ egyik legnagyobb nyersanyaglelőhelyét egyetlen aláírással
Pénzcentrum
Így emelik suttyomban a rezsit Magyarországon: tömegek szembesülnek a hivatalban a lehúzással
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility