Jogosulatlan behatolás történt a Mol olajfinomítójába

Egy férfi akadálytalanul bejutott és hosszú órákon keresztül tartózkodott a Mol Dunai Finomító területén anélkül, hogy észrevették volna

- számolt be a Privát Kopó bűnügyi magazin. A Mol megerősítette az incidenst, elismerve, hogy az illető jogosulatlanul tartózkodott a létesítményben.

Az eset kapcsán értesítettük a hatóságokat és feljelentést tettünk. Továbbá belső vizsgálatot indítottunk és folyamatosan egyeztetünk az érintett alvállalkozóval

- közölte a Mol a lapnak küldött hivatalos válaszában.

Az incidens szeptember 6-án este történt, amikor a férfi - a lap információi szerint - sörösdobozzal a kezében egyszerűen besétált a finomító főbejáratán. A behatolót csak órákkal később fedezték fel a létesítmény tűzoltói, akik értesítették a biztonsági szolgálatot.

A finomító védelmét a CIVIL Biztonsági Szolgálat Zrt. látja el. A Privát Kopó megkereste a céget az eset körülményeivel kapcsolatban, de egyelőre nem érkezett válasz arra a kérdésre, hogyan történhetett meg a biztonsági incidens.

Címlapkép forrása: Portfolio