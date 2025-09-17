  • Megjelenítés
Kemény előrejelzés érkezett: idén sem lesz növekedés Németországban
Kemény előrejelzés érkezett: idén sem lesz növekedés Németországban

MTI
Stagnálásra rontotta a kölni IW gazdaságkutató intézet idei német GDP-növekedési előrejelzését az őszi prognózisában a Rheinische Post lap szerdai jelentése szerint. A fellendülés gátját a külkereskedelmi bizonytalanság, az elmaradó beruházások és a gyenge belső fogyasztás jelenti. Az előrejelzések szerint jövőre a kereskedelmi viszonyok rendeződésének és a német állam fiskális ösztönzésének köszönhetően újra beindulhat a növekedés.

A munkaadói képviselethez közeli IW (Institut der deutschen Wirtschaft) gazdaságkutató intézet őszi előrejelzésében

az idei évre csak stagnálást, azaz 0 százalékos növekedést vár Németországban, 0,2 százalékponttal lefelé korrigálva ezzel a tavaszi prognózisát.

A következő évben, 2026-ban három évnyi recesszió és stagnálás után viszont már megindulhat a német gazdaság fellendülése, ekkorra az intézet 1 százalékos GDP-növekedést jósol.

Az IW gazdasági vezetője, Michael Grömling szerint

a vállalatok 2026-ban a szövetségi kormány ösztönző intézkedéseinek és a vámháborús bizonytalanság csillapodásának köszönhetően már növelni fogják beruházásaikat.

Az intézet legfrissebb prognózisával pesszimistább, mint más gazdasági kutatóintézeteké. A müncheni Ifo intézet nemrégiben még 0,2 százalékos növekedést jósolt erre az évre és 1,3 százalékosat a következő évre. A szövetségi kormány tavaszi előrejelzésében azonban már hasonlóan óvatos volt, mint most az IW: szintén nulla növekedéssel számol erre az évre és 1,0 százalékkal 2026-ra.

Két év recesszió után a német gazdaság 2025-ben is csak egy helyben topog. A bruttó hazai termék és a foglalkoztatottak száma az előző évi szinten stagnál. A német külkereskedelem továbbra is nehéz helyzetben van, mert a geopolitikai zavarok és az USA konfrontatív külkereskedelmi politikája terheli meg a világkereskedelmet.

- írja a Rheinsche Post az IW még meg nem jelent, de a lap szerkesztősége által megtekintett legfrissebb prognózisára hivatkozva. A dokumentum szerint a fogyasztás a helyreálló árstabilitás ellenére potenciálja alatt marad, köszönhetően a visszafogott foglalkoztatási kilátásoknak. A vállalati beruházások a külkereskedelmi bizonytalanság miatt részben elmaradnak vagy átütemeződnek. 2026-ra tartós javulás várható, de a jó egy százalékos növekedés nem jelent valódi fellendülést - állítja a kölni gazdaságkutató intézet.

Az előrejelzés szerint a lakossági fogyasztás továbbra sem járul hozzá a fellendüléshez, mivel az infláció normalizálódása és a jövedelemnövekedés révén rendelkezésre álló anyagi források továbbra sem jelennek meg a piacokon.

A gazdasági jövővel és a munkahelyekkel kapcsolatos aggodalmak gátolják a fogyasztás jelentős fellendülését

- írja az IW. A foglalkoztatási szint viszont a közgazdászok szerint meglepően magas és stabil marad. Éves átlagban idén a gazdasági szakértők az előző évhez hasonlóan közel 46 milliós alkalmazotti létszámra számítanak.

Ezzel együtt a munkaerőpiacon változások várhatók: a feldolgozóiparban és a munkaerő-kölcsönzésben 2025 első félévében már 96 ezer társadalombiztosítási kötelezettség alá tartozó munkahely szűnt meg, miközben a közszolgáltatási és szociális szolgáltatási szektorban 103 ezerrel nőtt a foglalkoztatottak száma.

A regisztrált munkanélküliek száma 2025-ben a várakozásoknak megfelelően átlagosan 2,955 millióra emelkedik, ami 6,3 százalékos munkanélküliségi rátának felel meg

- áll a prognózisban.

