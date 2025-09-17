  • Megjelenítés
Gazdaság

Kiégett egy autó az M43-as autópályán

Portfolio
Kamionnak, majd a szalagkorlátnak csapódott egy személyautó szerdán hajnalban az M43-as autópályán, Makó közelében - írja a Katasztrófavédelem.

Kamionnak, majd a szalagkorlátnak csapódott egy személyautó szerdán hajnalban az M43-as autópályán, Makó közelében. A város hivatásos tűzoltói oltották el a lángokat,

az autó teljesen kiégett.

A sofőr időben elhagyta a járművet, nem sérült meg. 

