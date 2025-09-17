  • Megjelenítés
Komoly sztrájk a reptéren, 100 járatot törölnek
Komoly sztrájk a reptéren, 100 járatot törölnek

MTI
Mintegy száz járatot töröl szerda délelőtt az amszterdami Schiphol nemzetközi repülőtér a KLM holland légitársaság földi személyzetének sztrájkja miatt - tájékoztatott a Dutch News című, angol nyelvű holland hírportál szerdán. Budapeseti járatokat a munkabeszüntetés nem érint.

Szerdán délelőtt mintegy száz járatot töröl az amszterdami Schiphol nemzetközi repülőtér

a KLM holland légitársaság földi személyzetének sztrájkja miatt. A beszámoló szerint KLM földi személyzete a fizetésekkel kapcsolatos vita miatt nem vette fel a munkát.

A poggyászkezelők egyelőre reggel 8 óra és dél közötti időszakra állították le a munkát az illetékes szakszervezetek által meghirdetett tiltakozás részeként. A leállás mintegy száz járatot és legkevesebb 27 ezer utast érint.

A szakszervezeti vezetők a fizetésemelések mellett a fizikailag megterhelő munkát végző alkalmazottak szerződési feltételeinek javítását követelik. Véleményük szerint a KLM eltérő módon bánik alkalmazottaival. Növeli a pilóták és a vezetőség javadalmazását, míg a földi személyzettel kapcsolatos tárgyalásokat béremelési kilátások nélkül mellőzi.

A törölt járatok többsége németországi, franciaországi, olaszországi, norvégiai, lengyelországi, georgiai, brit és írországi desztinációkat érintenek. Emellett néhány hosszú távú járat sem indul szerdán, amelyek között az Egyesült Államokba, Kenyába és Dél-Afrikába tartó repülőgépek érintettek. A legtöbb járat 12.30 után a menetrend szerint indul, de késések várhatók - írták.

A szakszervezetek első ízben szeptember 10-én tartottak kétórás munkabeszüntetést a fizetések emelése és a munkakörülmények javítása érdekében. Amennyiben a megkezdett tárgyalások nem vezetnek sikerre,

szeptember 24-re és október 1-jére további két, hat- és nyolcórás munkaleállást jelentettek be

- írta beszámolójában a holland hírportál.

Címlapkép forrása: Mark Wagtendonk

