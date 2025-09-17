Megdöbbentő vallomást tett az orosz hadseregbe besorozott kenyai katona

A 57. Gépesített Gyalogos Dandár szeptember 17-én jelentette, hogy Vovcsenszk város közelében elfogtak egy kenyai állampolgárt, aki az orosz hadseregben szolgált. A férfi, aki magát Evansnek nevezte és elmondása szerint civilként sportoló volt, azt állította, hogy turistaként utazott Oroszországba, ahol becsapták és besorozták az orosz hadseregbe.
Úgy kerültem Oroszországba, hogy nem tudtam arról, hogy besoroztak az orosz hadseregbe. Korábban soha nem szolgáltam
- mondta Evans a dandár által közzétett videóban. "Nem ezért mentem Oroszországba."
Evans elmondása szerint az oroszországi vendéglátója "munkát" ajánlott neki és dokumentumokat adott aláírásra, amelyek valójában katonai szerződések voltak.
Miután aláírtam, elvette az útlevelemet és a telefonomat, azt mondva, hogy visszaadja őket. Ettől a pillanattól kezdve más emberek jöttek értem. Azt mondták, szálljak be az autóba
- tette hozzá.
Mindössze egyhetes alapkiképzés után egy katonai táborba küldték, ahol Evans kaotikus körülményekről számolt be: parancsokat kiabáltak, miközben a katonákat a ruhájuknál fogva rángatták. Félve az életéért, Evans az ukrán csapatokhoz menekült, akik ételt és vizet adtak neki. Elmondása szerint, ha visszatért volna az orosz hadsereghez, megölték volna.
A férfi szerint más újoncok között oroszok, fehéroroszok, tádzsikok és más afrikaiak is voltak.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök augusztus 4-én közölte, hogy a harkivi régióban lévő orosz egységekben kínai, tadzsik, üzbég, pakisztáni és több afrikai országból származó zsoldosok is szolgálnak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Mesterséges intelligencia előre jelzi a szívrohamot és a cukorbetegséget: így változhat meg az orvoslás
Több mint 1000 betegség kockázatát fel tudja mérni.
Trump terve az autóipart veszélyezteti
Kínának kedvezne az autóipar jövőjét illetően.
Elő a fürdőruhákkal, hétvégén jön a kánikula!
Késik az ősz.
Megtudtuk, hatalmas uniós támogatásnak örülhetnek a magyar gazdák!
Teljesen átalakul az EU-s kifizetések rendszere.
Évtizedek után visszatért a veszélyes faj Horvátországba
Megnőtt a csípések valószínűsége.
Viszlát, készpénz! Nagy változás érik a horvát autópályákon
Jön az elektronikus rendszer.
Eséssel várta a magyar tőzsde a fontos kamatdöntést
Folytatódott a korrekció a magyar piacon.
Hírszerzési jelentés: a sarkaiból akarják kifordítani az ukrán védelmet az oroszok
Pokrovszkra koncentrálódik minden erő.
Why prices hike, but inflation stays the same
Popular opinion says that inflation is much higher than official figures. Some say the numbers are fixed, but there could be other explanations. The post Why prices hike, but inflation stays the same appea
Túlpöröghet az Otthon Start? A lakáspiac feszültségei most kezdenek igazán látszani (videó)
Az Otthon Start elsöprő tempóban indult: már az első héten ötezren igényelték a maximum 3%-os kamattal elérhető lakáshitelt. Ez már önmagában is forradalmi hatás, de a háttérben komoly k
Jóváhagyta az Európai Parlament a karbonvám (CBAM) módosításokat
A CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, karbonvám) kötelezettségek teljesítésének átmeneti időszaka 2025 végén lezárul. Az Európai Bizottság az eddigi tapasztalatok alapján szükségesnek
Követett részvények - 2025. szeptember
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
A projektzárás négy arca, és miért fájhat nagyon, ha összekevered
Mikor tekinthető befejezettnek egy támogatott projekt? Amikor az utolsó gépet beüzemelték? Amikor az utolsó számlát kiegyenlítették? Vagy amikor az Irányító Hatóság végre rábólinthat a z
Kijózanodás az AI-horrorból: a szilícium kávét kér
Nem kell tartani az AI-tól, a Terminátor-forgatókönyvek mind-mind olyan képességekre alapulnak, amikkel az AI nem bír, és nem is tudjuk, bírni fog-e valaha. Nemrég terjedelmes... The post Kijóza
A stabilcoinok léte garantálhatja a dollár és Amerika szerepét a világgazdaságban
Nyáron elfogadták Amerikában a "zseni" szabályozást, amely új kapcsolatot jelent a kriptodevizák és a hagyományos pénzrendszer közt. A szabályozás komoly hullámokat kavart, a tradicionális
Pénzgyáros AI
Az AI az új vasút - írtuk nemrég egy posztunkban. Beruházási oldalról tényleg lehet így tekinteni, de vagyongyarapítási oldalról inkább a kriptóra hasonlít: egyetlen szektor ilyen... Th
Mégis mi történik most a magyar tejiparban?
Milyen problémákkal néz szembe az ágazat?
Újabb kínai gyár jöhet Magyarországra - Szemfényvesztés vagy óriási biznisz?
Mit hoz a Wisdom Motor?
Mire elég régiós viszonylatban a hazai bérrobbanás? – A továbbiakhoz a AI-nak is lesz egy-két szava
A termelékenység növelés.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod