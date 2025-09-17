  • Megjelenítés
Megdöbbentő vallomást tett az orosz hadseregbe besorozott kenyai katona
Megdöbbentő vallomást tett az orosz hadseregbe besorozott kenyai katona

Egy kenyai állampolgárt fogtak el az ukrán katonák, aki az orosz hadseregben szolgált a harkivi régióban. A férfi állítása szerint turistaként érkezett Oroszországba, ahol megtévesztéssel vették rá a katonai szolgálatra - jelentette a Kyiv Independent.

A 57. Gépesített Gyalogos Dandár szeptember 17-én jelentette, hogy Vovcsenszk város közelében elfogtak egy kenyai állampolgárt, aki az orosz hadseregben szolgált. A férfi, aki magát Evansnek nevezte és elmondása szerint civilként sportoló volt, azt állította, hogy turistaként utazott Oroszországba, ahol becsapták és besorozták az orosz hadseregbe.

Úgy kerültem Oroszországba, hogy nem tudtam arról, hogy besoroztak az orosz hadseregbe. Korábban soha nem szolgáltam

- mondta Evans a dandár által közzétett videóban. "Nem ezért mentem Oroszországba."

Evans elmondása szerint az oroszországi vendéglátója "munkát" ajánlott neki és dokumentumokat adott aláírásra, amelyek valójában katonai szerződések voltak.

Miután aláírtam, elvette az útlevelemet és a telefonomat, azt mondva, hogy visszaadja őket. Ettől a pillanattól kezdve más emberek jöttek értem. Azt mondták, szálljak be az autóba

- tette hozzá.

Mindössze egyhetes alapkiképzés után egy katonai táborba küldték, ahol Evans kaotikus körülményekről számolt be: parancsokat kiabáltak, miközben a katonákat a ruhájuknál fogva rángatták. Félve az életéért, Evans az ukrán csapatokhoz menekült, akik ételt és vizet adtak neki. Elmondása szerint, ha visszatért volna az orosz hadsereghez, megölték volna.

A férfi szerint más újoncok között oroszok, fehéroroszok, tádzsikok és más afrikaiak is voltak.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök augusztus 4-én közölte, hogy a harkivi régióban lévő orosz egységekben kínai, tadzsik, üzbég, pakisztáni és több afrikai országból származó zsoldosok is szolgálnak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

