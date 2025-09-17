Megjött az időjárás-figyelmeztetés: új rekord jöhet

Az érkezett hideg levegő nyugalomba jut, így az előttünk álló éjszaka gyorsan ereszkedik lefelé a hőmérséklet a vízpartok és a nagyobb városok belseje kivételével csaknem mindenütt 10 fok alá, ezen belül a hidegre hajlamos helyeken 5 fok alá,

néhol akár fagypont közelébe (1 fok köré) is hűlhet a levegő kétméteres magasságban.

Idén szeptemberben még nem mértünk ilyen alacsony hőmérsékletet - írják.

