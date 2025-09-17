  • Megjelenítés
Megjött az időjárás-figyelmeztetés: új rekord jöhet
Gazdaság

Megjött az időjárás-figyelmeztetés: új rekord jöhet

Portfolio
A HungarMet szerint van esély rá, hogy új szezonrekord születik, és ilyenkor sosem tapasztalt hideg lesz holnap reggel.

Az érkezett hideg levegő nyugalomba jut, így az előttünk álló éjszaka gyorsan ereszkedik lefelé a hőmérséklet a vízpartok és a nagyobb városok belseje kivételével csaknem mindenütt 10 fok alá, ezen belül a hidegre hajlamos helyeken 5 fok alá,

néhol akár fagypont közelébe (1 fok köré) is hűlhet a levegő kétméteres magasságban.

Idén szeptemberben még nem mértünk ilyen alacsony hőmérsékletet - írják.

fagy

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Pénzgyáros AI

Az AI az új vasút -&#160;írtuk nemrég egy posztunkban. Beruházási oldalról tényleg lehet így tekinteni, de vagyongyarapítási oldalról inkább a kriptóra hasonlít: egyetlen szektor ilyen... Th

PR cikk

Konferencia ajánló

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 19.

Network on Wheels - Portfolio Sunday Business Ride

2025. szeptember 21.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
németország német reichstag bundestag parlament német zászló berlin
Gazdaság
Kemény előrejelzés érkezett: idén sem lesz növekedés Németországban
Pénzcentrum
Mi folyik itt? Özönlenek az oroszok Magyarországra: rengeteg pénzt tapsolnak el
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility