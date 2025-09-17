  • Megjelenítés
Meglepő bejelentés érkezett Moszkvából: Washington segítségével újraindulhat a milliárdos energiaprojekt
Gazdaság

Meglepő bejelentés érkezett Moszkvából: Washington segítségével újraindulhat a milliárdos energiaprojekt

Oroszország kész elmélyíteni az energetikai együttműködésről szóló tárgyalásokat az Egyesült Államokkal, különös tekintettel a Szahalin-1 projektre - írja a Reuters.

Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes szerdán jelentette be, hogy

Moszkva nyitott az USA-val folytatott energetikai együttműködési tárgyalások bővítésére

- számolt be a RIA orosz hírügynökség.

A külügyminiszter-helyettes hozzátette, hogy Oroszország különböző kérdésekben kapcsolatban áll az Egyesült Államokkal, és a párbeszéd továbbra is folytatódik a két ország között. Energetikai fronton elsősorban a Szahalin-1 projekt van a fókuszban.

A Szahalin-1 egy orosz távol-keleti olaj- és gázprojekt a Szahalin-sziget közelében, amely három tengeri mezőt (Chayvo, Odoptu, Arkutun-Dagi) foglal magában. A kitermelés 2005-ben indult, a konzorcium tagjai eredetileg az ExxonMobil, a Rosneft, a japán SODECO és az indiai ONGC voltak. A térség zord éghajlata miatt a világ legfejlettebb fúrástechnológiáit alkalmazták, az olajat vezetéken juttatták a De-Kastri terminálhoz exportcélokra.

A projekt jelentős bevételt hozott Oroszországnak, ugyanakkor környezeti aggályok is felmerültek.

Az orosz–ukrán háború kitörése után 2022-ben a termelést leállították, miután ExxonMobil kivonult, és az orosz állam új operátort állított fel. Japán és India maradhatott a projektben, 2025-ben pedig új rendelet lehetőséget nyitott arra, hogy bizonyos feltételek mellett a külföldi cégek visszatérhessenek, de a termelés egyelőre még mindig szünetel.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

