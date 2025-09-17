Megszólalt az MVM: váratlan fordulat a romániai E.ON felvásárlásának ügyében

Előzmények
2024 decemberében érkezett a hír, hogy az MVM Csoport és az E.ON Csoport megállapodást kötött az E.ON romániai lakossági és ügyfélmegoldások üzletágának adásvételéről. Az üzlet részeként az MVM az E.ON Energie 68%-os részesedését, valamint az E.ON Asist Completben 98%-os részesedést szerezte volna meg.
Azonban a román energiaügyi minisztérium nem sokkal később, januárban figyelmeztette a külföldi befektetéseket vizsgáló helyi kormányzati ügynökséget, hogy nemzetbiztosági aggályok, az orosz befolyás esetleges megjelenése miatt érdemes lenne megvizsgálni és akár blokkolni az MVM felvásárlási tervét.
Az eljárást követően, amely során megvizsgálták az ügylet főbb elemeit, beleértve a befektető profilját, illetve a romániai kritikus infrastruktúrára és az ország energiabiztonságára gyakorolt lehetséges hatásokat az illetékes hatóság augusztus 20-án úgy döntött, hogy
a tranzakció elutasítását javasolja a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) számára,
és a javaslatot továbbították az utóbbi testületnek. A romániai miniszterelnöki kancellária közleményében emlékeztetett, hogy a hatályos törvény szerint a végső döntést a tranzakcióról a CSAT-t hozza meg az előterjesztéstől számított 90 napon belül.
Azóta Mátrai Károly, az MVM vezérigazgatója is nyilatkozott a döntésre reagálva:
Őszintén szólva meglepődtünk, mivel az MVM évek óta meghatározó szereplője a romániai energiapiacnak. Ez egy spekulatív és hamis állítás. Románia erős hazai termelési bázissal rendelkezik, gazdasági racionalitás híján lenne ide orosz gázt hozni
- emelte ki. Hozzátette, hogy azt sem érdemes elfelejteni, hogy az MVM a román állammal lépne partnerségbe, amely a vállalat fennmaradó részét birtokolja majd, ez pedig egy biztonsági záradékként is működhet.
Újabb fordulat a történetben
De hogyan is kapcsolódik ide az EU FSR-rendelete? Az MVM Csoport állami tulajdonú vállalat, ezért a Bizottságnak kötelezően meg kell vizsgálnia, hogy kapott-e olyan pénzügyi forrást, ami indokolatlan piaci előnyt biztosít az E.ON romániai üzletágának megvásárlásához. Ha ilyen torzító támogatás fennáll, a Bizottság feltételekhez kötheti, módosíthatja vagy meg is tilthatja a felvásárlást.
Fontos azonban, hogy ez az eljárás külön fut a román nemzetbiztonsági vizsgálattól
- a román hatóság politikai-biztonsági kockázatokat mérlegel, az EU viszont a piaci versenyt veszi górcső alá.
Amit a Portfolio kiszúrt, hogy a Bizottság új szakaszba léptette ezt az eljárást, ugyanis annak ügyirati státusza megváltozott a Bizottság hivatalos adatbázisában (FS.100183). Az uniós honlapon elérhető adatokból az látszik, hogy az MVM visszalépett az eljárásból, azonban nem derül ki annek oka. Ezért felkerestük az MVM-et is, amelynek válaszát alább változatlanul idézzük:
Az MVM Csoport tranzakció iránti elkötelezettsége nem változott, azon stratégiai szándékunk, hogy lezárjuk a felvásárlást és sikeresen együttműködjünk az E.ON-nal, változatlanul fennáll.
Érdemes tudni, hogy egy ilyen jelentős volumenű tranzakció három fő jóváhagyási lépcsőn megy keresztül: a versenyhatósági fúziókontrollon, a nemzeti külföldi befektetési (FDI) elbíráláson, valamint az Európai Bizottság 2023-ban bevezetett, külföldi támogatásokat vizsgáló FSR-eljárásán.
Ezen több lépcsős jóváhagyási folyamat az eredeti becsült időigényhez képest sokkal hosszabbra nyúlt, annak ellenére, hogy az MVM Csoport Közép- és Kelet-Európa vezető energiaszolgáltatójaként a kezdetektől fogva mindenben együttműködött a román és európai hatósággal az átláthatóság és a konstruktívitás szellemében.
Így költségeinkre és erőforrásainkra tekintettel, valamint az FDI-döntés ütemtervével és kimenetelével kapcsolatos jelenlegi bizonytalanság miatt
az MVM úgy döntött, hogy ideiglenesen kilép az FSR-folyamatból.
Szeretnénk elsősorban a román eljárásokra fókuszálni és azokban tiszta képet nyerni.
Természetesen továbbra is teljes mértékben elkötelezettek vagyunk, és mindent megteszünk a szükséges jóváhagyások megszerzése és a tranzakció sikeres lezárása érdekében. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy egyes piaci pletykákkal ellentétben a döntésünk csak az FSR-folyamatra vonatkozik, nem a tranzakció egészére.
Amennyiben - reményeink szerint - a román döntéshozók jóváhagyják az MVM tranzakcióját, azonnal újraindítható az EU-s eljárás.
Bízunk benne, hogy a román állam elkötelezett partnereként léphetünk be a piacra, ahol az új tulajdonosi struktúrán alapuló energiaszolgáltatás nemcsak a fogyasztók, hanem a teljes román energiaszektor számára is kézzelfogható előnyöket hozhat.
Címlapkép forrása: Portfolio
