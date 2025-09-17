  • Megjelenítés
Mesterséges intelligencia előre jelzi a szívrohamot és a cukorbetegséget: így változhat meg az orvoslás
Portfolio
Egy új mesterséges intelligencia modell képes megjósolni az emberek egészségügyi problémáit akár egy évtizeddel előre, több mint 1000 betegség kockázatát felmérve - tudósított a BBC.
A Delphi-2M névre keresztelt technológia az időjárás-előrejelzéshez hasonlóan működik, de az emberi egészség területén. Nem pontos dátumokat jósol meg, hanem a betegségek kialakulásának valószínűségét becsüli meg.

A modellt először a UK Biobank kutatási projekt keretében gyűjtött, több mint 400 000 ember anonim adatain fejlesztették ki. Az adatok között szerepeltek kórházi felvételek, háziorvosi nyilvántartások és életmódbeli szokások, például a dohányzás.

A rendszer pontosságát később más Biobank résztvevők, valamint 1,9 millió dániai személy orvosi adatain tesztelték. A kutatók szerint a modell különösen jól teljesít olyan betegségek előrejelzésében, amelyeknek egyértelmű lefolyásuk van,

mint például a 2-es típusú cukorbetegség, szívroham vagy szepszis.

A technológia még nem áll készen klinikai alkalmazásra, de a tervek szerint a jövőben a magas kockázatú betegek azonosítására használnák, amikor még lehetőség van a korai beavatkozásra és a betegség megelőzésére. Ez magában foglalhatja gyógyszerek felírását vagy személyre szabott életmódbeli tanácsadást.

A mesterséges intelligencia segíthet a betegségszűrési programok kialakításában és az egészségügyi erőforrások tervezésében is, például annak előrejelzésében, hogy hány szívroham várható egy adott területen a jövőben.

Moritz Gerstung professzor, a Német Rákkutató Központ (DKFZ) onkológiai AI-részlegének vezetője szerint ez egy új módszer kezdete az emberi egészség és a betegségek lefolyásának megértésében.

A modell a jövőben segíthet személyre szabni az ellátást és előre jelezni az egészségügyi igényeket.

A Nature tudományos folyóiratban ismertetett AI-modellt még finomítani és tesztelni kell, mielőtt klinikailag alkalmaznák. Potenciális torzítások is előfordulhatnak, mivel elsősorban 40-70 év közötti emberek adatain alapul. A kutatók jelenleg dolgoznak a modell továbbfejlesztésén, hogy figyelembe vegye a képalkotó vizsgálatokat, genetikai adatokat és vérvizsgálati eredményeket is.

