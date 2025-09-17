Nagy változás készül az időjárásban

A mai napon még érezhető a hidegfront hatása, amely felfrissülést hoz a levegőben. Az élénk, helyenként erős északnyugati szél szárazabb, hűvösebb légtömeget szállít a térségbe, de a hőmérséklet így is kellemes marad, 19-24 fok között alakul - írja az Időkép.

A holnapi naptól kezdve azonban jelentős változás következik be. Nyugati, délnyugati irányból szubtrópusi eredetű, melegebb légtömeg érkezik, amely a hétvége folyamán fokozatosan uralja majd a Kárpát-medence időjárását.

Csütörtökön még csak a déli országrészben, pénteken azonban már több helyen is 25 fok fölé emelkedik a hőmérséklet, egyes területeken megközelítve a 30 fokot. A hétvégén a szinte zavartalan napsütés hatására tovább folytatódik a felmelegedés,

vasárnap a déli országrészben már 30-33 fokos csúcsértékek is előfordulhatnak.

