Nagy változás készül az időjárásban

Jelentős felmelegedés várható a következő napokban, a Kárpát-medencét szubtrópusi eredetű légtömeg árasztja el, ami az évszakos átlagnál 8-10 fokkal magasabb hőmérsékletet eredményez - közölte az Időkép.

A mai napon még érezhető a hidegfront hatása, amely felfrissülést hoz a levegőben. Az élénk, helyenként erős északnyugati szél szárazabb, hűvösebb légtömeget szállít a térségbe, de a hőmérséklet így is kellemes marad, 19-24 fok között alakul - írja az Időkép.

A holnapi naptól kezdve azonban jelentős változás következik be. Nyugati, délnyugati irányból szubtrópusi eredetű, melegebb légtömeg érkezik, amely a hétvége folyamán fokozatosan uralja majd a Kárpát-medence időjárását.

Csütörtökön még csak a déli országrészben, pénteken azonban már több helyen is 25 fok fölé emelkedik a hőmérséklet, egyes területeken megközelítve a 30 fokot. A hétvégén a szinte zavartalan napsütés hatására tovább folytatódik a felmelegedés,

vasárnap a déli országrészben már 30-33 fokos csúcsértékek is előfordulhatnak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

