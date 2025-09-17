Nem tanul a múltból a feketegazdaság Európa-bajnoka

Ukrajna gazdasági bűnüldöző hatóságának vezetője szerint több erőforrásra van szükség a milliárdos árnyékgazdaság felszámolásához és a befektetőbarát környezet megteremtéséhez. Ukrajnában a feketegazdaság mérete szakértők szerint már a háború kitörése előtt is a GDP 30 százaléka volt, azóta pedig még tovább növekedhetett, így az ország finanszírozása és a háború folytatása szempontjából kulcskérdés lenne az adóelkerülés visszaszorítása, illetve a bevételek növelése.

Olekszandr Civinszki, az Ukrán Gazdasági Biztonsági Iroda (ESBU) nemrég kinevezett igazgatója szerint a szervezet létszámhiánnyal küzd, alkalmazottai pedig alulfizetettek, miközben az ország gazdaságának egyre égetőbb szüksége lenne a mélyen gyökerező adóelkerülési gyakorlatok felszámolására.

Míg sok országban az adófizetés egyszerűen a jólétről szól, számunkra ez a túlélés kérdése

- nyilatkozta a Reuters hírügynökségnek Kijevben.

Az ukrán feketegazdaság becsült értéke jelenleg 14,5-24 milliárd dollár között mozog, amely nagyjából az éves GDP 20-40 százalékának felel meg.

Az elemzők becslése szerint a feketegazdaság mérete a háború kitörése előtti években a GDP 30 százaléka volt, azóta viszont vélhetően emelkedett. 2022-ben maga az ukrán kormány is a GDP 40 százalékának megfelelő feketegazdaságot becsült, ami komoly problémát jelent az egyre súlyosabb finanszírozási gondokkal küzdő háborús ország számára.

Civinszki kinevezése a nyugati hitelezők egyik feltétele volt a kritikus fontosságú pénzügyi támogatás folytatásához. Az ESBU, amelyet a 2014-es demokratikus forradalom után hoztak létre, az adócsalás és csempészet felderítéséért és megelőzéséért felelős. A jogállamiság megerősítése kulcsfontosságú Kijev EU-csatlakozási törekvéseihez.

A 2026-os költségvetési tervezet növeli más ügynökségek finanszírozását, de az ESBU támogatása lényegében változatlan marad.

Természetesen az ország háborúban áll, és sok helyen szükséges a finanszírozás, de a mi ügynökségünk feladata, hogy pénzt hozzon ki az árnyékgazdaságból

- mondta Civinszki.

Az ESBU, amely 2021-ben váltotta fel az adóhatóságot, még nem tudta bővíteni 1260 fős állományát a törvényben előírt 4000 főre. A tervezett körülbelül két tucat regionális csoportból csak kilenc működik.

Civinszki, aki korábban korrupcióellenes nyomozó volt, ígéretet tett az adócsalás és a csempészet elleni fellépés folytatására, különös tekintettel a dohány-, alkohol- és üzemanyag-kereskedelemre.

Szerinte az egyenlő versenyfeltételek megteremtése a vállalkozások számára növelné a gazdasági növekedésbe vetett bizalmat és több céget ösztönözne adófizetésre.

Jelenleg Ukrajna állami bevételei a hadsereget finanszírozzák, míg a nyugati hitelezők fedezik az olyan költségeket, mint a közalkalmazotti fizetések és nyugdíjak.

Julija Sziridenko miniszterelnök szerint a 2026-ra tervezett kiadások meghaladják a 117 milliárd dollárt. A kormány célja a magasabb költségvetési bevételek elérése, az adóbeszedés javítása és a vámbevételek növelése révén.

A képlet egyszerű: egy sikeres ESBU kevesebb nyomást jelent a vállalkozásokra, több bevételt a cégeknek és kevesebb külföldi hitelfelvételt

- zárta gondolatiat Civinszki.

