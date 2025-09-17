Nem tanul a múltból a feketegazdaság Európa-bajnoka

Olekszandr Civinszki, az Ukrán Gazdasági Biztonsági Iroda (ESBU) nemrég kinevezett igazgatója szerint a szervezet létszámhiánnyal küzd, alkalmazottai pedig alulfizetettek, miközben az ország gazdaságának egyre égetőbb szüksége lenne a mélyen gyökerező adóelkerülési gyakorlatok felszámolására.
Míg sok országban az adófizetés egyszerűen a jólétről szól, számunkra ez a túlélés kérdése
- nyilatkozta a Reuters hírügynökségnek Kijevben.
Az ukrán feketegazdaság becsült értéke jelenleg 14,5-24 milliárd dollár között mozog, amely nagyjából az éves GDP 20-40 százalékának felel meg.
Az elemzők becslése szerint a feketegazdaság mérete a háború kitörése előtti években a GDP 30 százaléka volt, azóta viszont vélhetően emelkedett. 2022-ben maga az ukrán kormány is a GDP 40 százalékának megfelelő feketegazdaságot becsült, ami komoly problémát jelent az egyre súlyosabb finanszírozási gondokkal küzdő háborús ország számára.
Civinszki kinevezése a nyugati hitelezők egyik feltétele volt a kritikus fontosságú pénzügyi támogatás folytatásához. Az ESBU, amelyet a 2014-es demokratikus forradalom után hoztak létre, az adócsalás és csempészet felderítéséért és megelőzéséért felelős. A jogállamiság megerősítése kulcsfontosságú Kijev EU-csatlakozási törekvéseihez.
A 2026-os költségvetési tervezet növeli más ügynökségek finanszírozását, de az ESBU támogatása lényegében változatlan marad.
Természetesen az ország háborúban áll, és sok helyen szükséges a finanszírozás, de a mi ügynökségünk feladata, hogy pénzt hozzon ki az árnyékgazdaságból
- mondta Civinszki.
Az ESBU, amely 2021-ben váltotta fel az adóhatóságot, még nem tudta bővíteni 1260 fős állományát a törvényben előírt 4000 főre. A tervezett körülbelül két tucat regionális csoportból csak kilenc működik.
Civinszki, aki korábban korrupcióellenes nyomozó volt, ígéretet tett az adócsalás és a csempészet elleni fellépés folytatására, különös tekintettel a dohány-, alkohol- és üzemanyag-kereskedelemre.
Szerinte az egyenlő versenyfeltételek megteremtése a vállalkozások számára növelné a gazdasági növekedésbe vetett bizalmat és több céget ösztönözne adófizetésre.
Jelenleg Ukrajna állami bevételei a hadsereget finanszírozzák, míg a nyugati hitelezők fedezik az olyan költségeket, mint a közalkalmazotti fizetések és nyugdíjak.
Julija Sziridenko miniszterelnök szerint a 2026-ra tervezett kiadások meghaladják a 117 milliárd dollárt. A kormány célja a magasabb költségvetési bevételek elérése, az adóbeszedés javítása és a vámbevételek növelése révén.
A képlet egyszerű: egy sikeres ESBU kevesebb nyomást jelent a vállalkozásokra, több bevételt a cégeknek és kevesebb külföldi hitelfelvételt
- zárta gondolatiat Civinszki.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Shutterstock
Négy hónapja csak romlik a japán export
A kérdés az, hogy ez mennyire látszik majd meg a gazdaságon.
Növekvő veszély leselkedik az európai utakon közlekedőkre - sürgősen lépni kellene?
Az EU-USA kereskedelmi alku miatt.
Az EU átlépi Vlagyimir Putyin vörös vonalát – már fenyegetőzik a Kreml
Soha nem látott döntésre készülnek Brüsszelben.
Egy hónap, 15 állomás: országjárásra indul a Portfolio és a KAVOSZ
Mindent megtudhatsz, amit a vállalati finanszírozásról tudni akartál.
Tovább szárnyal a magyar tőzsde két sztárpapírja
A tőzsdéken általánosságban kivárás van.
Megszólalt a fogyókúrás csodaszer gyártója: egy lottószelvény van a kezükben
Az Alzheimer-tesztekkel kapcsolatban.
Újra beindult az adok-kapok az UniCredit és a Commerzbank között
Már 29%-os részesedése van az olasz banknak, a német fél szerint ez barátságtalan közeledés.
Otthon Start a MagNet Banknál - akár 100 ezer Ft-os IKEA utalvánnyal
A MagNet Bank friss, 2025. szeptember 15-én közzétett hivatalos hirdetménye szerint a népszerű Otthon Start lakáshitel mostantól náluk is elérhető. Az államilag támogatott hitelkonstrukció ex
Követett részvények - 2025. szeptember
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
A projektzárás négy arca, és miért fájhat nagyon, ha összekevered
Mikor tekinthető befejezettnek egy támogatott projekt? Amikor az utolsó gépet beüzemelték? Amikor az utolsó számlát kiegyenlítették? Vagy amikor az Irányító Hatóság végre rábólinthat a z
Kijózanodás az AI-horrorból: a szilícium kávét kér
Nem kell tartani az AI-tól, a Terminátor-forgatókönyvek mind-mind olyan képességekre alapulnak, amikkel az AI nem bír, és nem is tudjuk, bírni fog-e valaha. Nemrég terjedelmes... The post Kijóza
A stabilcoinok léte garantálhatja a dollár és Amerika szerepét a világgazdaságban
Nyáron elfogadták Amerikában a "zseni" szabályozást, amely új kapcsolatot jelent a kriptodevizák és a hagyományos pénzrendszer közt. A szabályozás komoly hullámokat kavart, a tradicionális
Pénzgyáros AI
Az AI az új vasút - írtuk nemrég egy posztunkban. Beruházási oldalról tényleg lehet így tekinteni, de vagyongyarapítási oldalról inkább a kriptóra hasonlít: egyetlen szektor ilyen... Th
Jóváhagyta az Európai Parlament a karbonvám (CBAM) módosításokat
A CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, karbonvám) kötelezettségek teljesítésének átmeneti időszaka 2025 végén lezárul. Az Európai Bizottság az eddigi tapasztalatok alapján szükségesnek
Kelet-Közép-Európa - hogyan tudjuk kontrollálni a saját sorsunkat?
Kelet-Közép Európa jövőjét a rendelkezésre álló erőforrások és képességek, röviden a potenciál határozza meg. A kérdés, hogy a potenciált mennyiben tudjuk felhasználni a régió polgá
Újabb kínai gyár jöhet Magyarországra - Szemfényvesztés vagy óriási biznisz?
Mit hoz a Wisdom Motor?
Mire elég régiós viszonylatban a hazai bérrobbanás? – A továbbiakhoz a AI-nak is lesz egy-két szava
A termelékenység növelés.
Van értelme még az elitdiplomának az AI korszakban?
Harvardos és yale-es diákok megélése a mesterséges intelligencia előretöréséről.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod