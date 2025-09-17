  • Megjelenítés
Óriási lopásra derült fény Párizsban - A betörök tudták, mit keressenek
Gazdaság

Óriási lopásra derült fény Párizsban - A betörök tudták, mit keressenek

Portfolio
Betörők 600 ezer euró értékű aranyat loptak el a párizsi Természettudományi Múzeumból, ami a legújabb eset a kulturális intézményeket érintő rablássorozatban - közölte a Le Monde.

A múzeum közleménye szerint szeptember 17-én, kedd reggel észlelték a betörést, ahol a tettesek sarokcsiszolót és hegesztőpisztolyt használtak, hogy bejussanak a francia főváros elegáns 5. kerületében található, dinoszaurusz csontvázairól és preparált állatairól híres intézménybe.

"A lopás a múzeum nemzeti gyűjteményében található több termésarany mintát érint" - közölte a múzeum sajtóirodája. "Bár az ellopott példányok értéke a nyers arany ára alapján körülbelül 600 ezer euró, valójában felbecsülhetetlen örökségi értéket képviselnek." A termésarany egy természetes, finomítatlan formában előforduló arany-ezüst ötvözet.

Emmanuel Skoulios múzeumigazgató a francia televízióban elmondta:

Rendkívül profi csapattal van dolgunk, akik pontosan tudták, hová kell menniük, és professzionális felszereléssel rendelkeztek. Egyáltalán nem véletlenül célozták meg ezeket a konkrét tárgyakat.

Ellenőrzik a többi gyűjteményt is

A múzeum kedden bezárta ásványtani galériáját és ellenőrzi gyűjteményét további veszteségek után kutatva. Az intézmény egyik kincse egy 9×8,5 centiméteres, kaliforniai Donatia bányából származó termésarany és kvarc minta, amelyet egy gazdag francia gyűjtő adományozott a múzeumnak.

Több közgyűjteményt is lopások célpontjává tettek az elmúlt hónapokban - tette hozzá a múzeum. Korábban a közép-franciaországi Limoges-ban található Adrien Dubouché Nemzeti Múzeumba is betörtek, ahonnan két tálat és egy kínai porcelán vázát loptak el, amelyek nemzeti kincsnek minősülnek, értékük 6,5 millió euró.

Tavaly novemberben négy férfi fejszékkel és baseballütőkkel fényes nappal törte össze a párizsi Cognacq-Jay múzeum vitrineit, és több 18. századi műtárgyat vitt el. Másnap több millió euró értékű ékszert raboltak el egy közép-franciaországi múzeumból.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

