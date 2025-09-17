  • Megjelenítés
FONTOS Az EU átlépi Vlagyimir Putyin vörös vonalát – már fenyegetőzik a Kreml
Óriási számokat mondtak be: ekkora hatása lehet a mesterséges intelligenciának

Portfolio
A Világkereskedelmi Szervezet (WTO) új jelentése szerint a mesterséges intelligencia 2040-re közel 40 százalékkal növelheti az áruk és szolgáltatások kereskedelmének értékét, azonban megfelelő szabályozás nélkül elmélyítheti a gazdasági egyenlőtlenségeket.
A WTO Világkereskedelmi Jelentése szerint a mesterséges intelligencia alacsonyabb kereskedelmi költségeket, megnövekedett termelékenységet, ezáltal pedig jelentős növekedést eredményezhet a kereskedelemben és a GDP-ben 2040-ig.

A globális kereskedelem különböző forgatókönyvek szerint 34-37 százalékkal bővülhet, míg a globális GDP 12-13 százalékkal emelkedhet.

A mesterséges intelligencia fénypont lehet a kereskedelem számára egy egyre összetettebb kereskedelmi környezetben

- nyilatkozta Johanna Hill, a WTO főigazgató-helyettese. Hozzátette, hogy az MI átformálja a globális gazdaság és a nemzetközi kereskedelem jövőjét, csökkenti a kereskedelmi költségeket és növeli a termelékenységet.

A jelentés kiemeli, hogy a vállalkozások csökkenthetik a logisztikai, szabályozási megfelelési és kommunikációs költségeiket. Az MI által működtetett fordítási technológiák gyorsabbá és költséghatékonyabbá tehetik a kommunikációt, különösen a kis termelők és kiskereskedők számára, lehetővé téve számukra a globális piacokra való belépést - áll a dokumentumban.

Ezek a fejlesztések akár 11 százalékponttal is növelhetik az alacsony jövedelmű országok exportnövekedését, feltéve, hogy fejlesztik digitális infrastruktúrájukat.

A jelentés azonban figyelmeztet, hogy célzott beruházások és befogadó politikák nélkül az MI elmélyítheti a meglévő különbségeket.

Az MI fejlesztésének és alkalmazásának hatásai aggodalomra adnak okot, hogy sok munkavállaló, sőt egész gazdaságok is lemaradhatnak

- figyelmeztet a jelentés.

A WTO szerint az MI előnyeinek széles körű megosztásához elengedhetetlen a szervezet előírásainak megfelelő, kiszámítható kereskedelem és az MI-technológiákhoz szükséges alapanyagok, köztük a félvezetők vámjainak csökkentése.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

