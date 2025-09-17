Rekordmagas inflációtól szenved Európa gazdasági nagyhatalma

A júliusi 3,8 százalékos inflációhoz képest nem változott augusztusban a fogyasztói árak átlagos növekedési üteme az Egyesült Királyságban. A hivatalos adatok szerint a szolgáltatások inflációja - amelyet a jegybank a belföldi árnyomás fontos mutatójaként követ - 5,0 százalékról 4,7 százalékra mérséklődött. A maginfláció, amely nem tartalmazza az energia, élelmiszer és dohánytermékek árait, 3,8 százalékról 3,6 százalékra csökkent.
A magas infláció nemcsak a jegybank, hanem a brit kormány számára is problémát jelent. Rachel Reeves pénzügyminiszter a múlt héten hangsúlyozta, hogy a kormánynak az infláció csökkentésében segítenie kell a jegybankot, eközben viszont a gazdasági növekedést is ösztönözni kell, ami a kis költségvetési mozgástér miatt kifejezetten nehéz feladatnak ígérkezik.
A brit infláció magasabb, mint az Egyesült Államokban mért 2,9 százalék vagy az eurózóna 2,1 százalékos rátája, amely csak kismértékben haladja meg az Európai Központi Bank 2 százalékos árstabilitási célját. Japánban a fogyasztói árak növekedési üteme fokozatosan csökkenő trend mellett júliusban 3,1 százalék volt, miközben Svájc deflációval küzd (0,2 százalék volt csupán az árnövekedés az elmúlt 12 hónapot tekintve).
A Bank of England (BoE) előrejelzése szerint a brit infláció szeptemberben eléri a 4 százalékot, és 2027 tavaszáig a 2 százalékos cél felett marad.
Bár a brit munkaerőpiac valamelyest lazult a nyári hónapokban (a munkanélküliségi ráta 4,7 százalékra emelkedett), a növekvő bérek továbbra is felfelé nyomják az árakat. A bérnövekedés üteme lassult a legfrissebb adatok szerint, de az alapbérek 4,8 százalékos emelkedése még mindig túl magas ahhoz, hogy a jegybank megnyugodhasson az inflációs kilátásokat illetően.
A múlt heti hivatalos adatok ugyanakkor lehangoló képet festettek a brit gazdaságról 2025 második felének kezdetén, mindössze 0,2 százalékos növekedést mutatva a júliusig tartó három hónapban.
Mindez azt jelenti, hogy a nyár középső hónapjában stagnált az Egyesült Királyság gazdasága.
Az infláció továbbra is aggasztja a fogyasztókat, annak ellenére, hogy az árnövekedés üteme jelentősen lassult a 2022-es 11 százalék feletti szintről. A múlt hónapban a lakosság hosszú távú inflációs várakozásai 2019 óta a legmagasabb szintre emelkedtek.
A BoE monetáris tanácsa csütörtökön ül össze, hogy döntsön az alapkamatról. A várakozások szerint nem lesz kamatvágás a gyűlésen: a Bloomberg előrejelzése szerint heten a ráta változatlanul hagyására és ketten a csökkentésére fognak szavazni a 9 fős testületben. A monetáris tanács legutóbbi, 5-4 arányú megosztott szavazása arra utal, hogy a jegybank lassíthatja a kamatcsökkentés ütemét a tartósan cél felett lévő infláció miatt. Ez egybeesik a pénzpiacok számításával, akik szintén nem sok esélyt látnak újabb lazításra decemberig.
Néhány közgazdász azonban arra figyelmeztet, hogy többről lehet szó: véget érhet a Bank of England (BOE) kamatcsökkentési periódusa.
Geroge Brown, a brit Schroders vagyonkezelő elemzője szerint a piacok "még mindig alábecsülik a kockázatot, hogy a Bank abbahagyta a vágásokat ebben a ciklusban."
Az infláció úgy tűnik, hogy makacsul a cél fölött marad ebben és a következő évben is, ami megnehezíti a további lazítás jogosultságának igazolását a Bank hitelességének aláásása nélkül.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
