Rendkívül veszélyes, mérgező lódarazsakat fedeztek fel Magyarország szomszédjában
MTI
Szlovéniában először fedeztek fel invazív keleti lódarázsfészkeket: a Szlovén Méhészszövetség (CZS) szakemberei a koperi óváros területén azonosították a veszélyes rovar jelenlétét. A rovar csípése különösen veszélyes, a világon a második legerősebb méreggel rendelkező lódarázsfajról van szó az óriás lódarázs után.

Szakértők becslése alapján

Koper térségében jelenleg 25-30 aktív lódarázsfészek lehet, és a tengerpart más részein is jelentős állomány alakulhatott ki.

A szövetség jelezte: bár a keleti lódarázs fészkei hasonlóak az őshonos európai fajhoz, egyetlen év alatt több királynő fejlődhet ki bennük, ami a következő évben még több fészket eredményezhet.

A rovar csípése különösen veszélyes, a világon a második legerősebb méreggel rendelkező lódarázsfajról van szó az óriás lódarázs után

- hangsúlyozták.

A fészkek azonosításában közreműködő görög Alekszandrosz Papahrisztoforu rámutatott: a faj elterjedését korábban a hideg telek akadályozták, ám a klímaváltozás miatt enyhébb időjárás uralkodik, és az elmúlt két évben már észleltek egyedeket Szlovéniában. Most először sikerült fészkeket is azonosítani, ami súlyos következményekkel járhat.

A szlovén agrárminisztérium közleményében azt írta: bár a keleti lódarázs nem szerepel az Európai Unió invazív fajok listáján, potenciálisan veszélyes fajnak tekinthető. Kárt okozhat a mezőgazdaságban, különösen a méhészetben, a gyümölcs- és szőlőtermesztésben, de a turizmusra és az egészségügyre is negatívan hathat. A hatóságok ezért arra kérték a tengermelléki régió lakosait, különösen a gazdákat és méhészeket, hogy minden észlelt példányt vagy fészket jelentsenek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

