Trump terve az autóipart veszélyezteti

Több mint 100 demokrata képviselő szólította fel a Trump-adminisztrációt, hogy álljon el a járművek károsanyag-kibocsátási szabályainak és előírásainak visszavonásától, ami szerintük amerikai munkahelyeket veszélyeztetne és Kínának kedvezne az autóipar jövőjét illetően.

A Reuters által látott levélben 102 törvényhozó, Doris Matsui képviselő vezetésével arra kérte az Amerikai Környezetvédelmi Hivatalt (EPA), hogy ne törölje el a könnyű, közepes és nehéz járművekre, valamint motorokra vonatkozó üvegházhatású gázkibocsátási előírásokat.

A járművekre vonatkozó környezetvédelmi szabályok visszavonása megbénítaná ezt a növekvő iparágat, ezrével szüntetne meg jól fizető amerikai munkahelyeket, és Kínának engedné át a globális autóipari vezető szerepet

- írták a törvényhozók a levélben.

A képviselők, köztük Rick Larsen, Alexandria Ocasio-Cortez, Raja Krishnamoorthi és Jerrold Nadler arra is figyelmeztettek, hogy

ha hátat fordítunk a tiszta járműtechnológiáknak, a következő generációs amerikai járművek üzemeltetése, karbantartása és javítása jelentősen drágább lesz.

A levél szerint az EPA saját elemzése azt mutatja, hogy "a járművek környezetvédelmi előírásainak megszüntetésére irányuló javaslat 1,3 billió dolláros veszteséget eredményezne az üzemanyag- és karbantartási megtakarításokban".

A Trump-adminisztráció több fronton is támadja a járművekre vonatkozó környezetvédelmi szabályokat. Júniusban Trump aláírt egy határozatot, amely megakadályozza Kalifornia azon tervét, hogy 2035-re megszüntesse a kizárólag benzinüzemű járművek értékesítését.

Emellett a Nemzeti Közlekedésbiztonsági Hivatal (NHTSA) júniusban megnyitotta az utat az enyhébb üzemanyag-takarékossági szabályok előtt, júliusban pedig az EPA bejelentette, hogy visszavonja azt a régóta fennálló megállapítást, miszerint az üvegházhatású gázok kibocsátása veszélyezteti az emberi egészséget, ami megszüntetné az összes amerikai üvegházhatású gázokra vonatkozó szabályozás jogi alapját.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images