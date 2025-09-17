Új bírság vár az autósokra, a Véda ezt is látja

A közlekedésbiztonság javítását célzó új szabályozás értelmében 2025. július 5-től a biztonsági öv használatának elmulasztása az objektív felelősség hatálya alá tartozik, míg szeptember 18-tól hatályba lép a rendelet, amely meghatározza a büntetés mértékét is. Az ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály Balesetmegelőzési Osztályának vezetője, Berzai Zsolt rendőr alezredes a budapesti sajtótájékoztatón részletesen ismertette a változások hátterét.

A biztonsági öv használatának elmulasztása közvetlenül veszélyezteti az emberek életét és testi épségét, ezért a hatékony szankcionálás elengedhetetlen. Az objektív felelősség elvén alapuló eljárás azért előnyös, mert gyors és visszatartó erejű büntetést tesz lehetővé. A jogszabály-módosítás rekordidő alatt, mindössze 9 hónap alatt valósult meg, ami jelzi a jogalkotó elkötelezettségét a közlekedésbiztonság javítása mellett.

Az öv tényleg fontos

A hárompontos biztonsági öv az emberiség történetének egyik legfontosabb biztonságtechnikai fejlesztése, amelynek legalább egymillióan köszönhetik az életüket. Vizsgálatok igazolják, hogy használata 50-60 százalékkal csökkenti a személyi sérülés és a halálozás kockázatát.

A 2023-ban indított CSAT(T)LAKOZZ kampány előtt Magyarországon az övhasználati hajlandóság jelentősen elmaradt a fejlett európai országokétól. A felmérések szerint akkor az első ülésen ülők 88 százaléka, a hátsó utasoknak pedig csak 57 százaléka használta a biztonsági övet. Különösen aggasztó volt, hogy a gépkocsiban utazó gyermekek közül átlagosan négy a tízből megfelelő védelem nélkül vett részt a közlekedésben.

A kampány hatására jelentős javulás következett be: a járművezetők övhasználati hajlandósága 92 százalékra, az első utasoké 90 százalékra, a hátsó utasoké pedig 65 százalékra emelkedett. Ennek köszönhetően a személysérüléses baleseteknél a passzív biztonsági eszközök használatának elmulasztása miatti sérülések száma is mérséklődött.

A statisztikák azonban még mindig aggasztóak

Míg 2022-ben körülbelül 2000 ember sérült meg (közülük 118-an halálosan) a biztonsági öv használatának elmulasztása miatt, 2024-ben is több mint 1000 ilyen sérült volt, akik közül 92-en vesztették életüket. Az idei év első hét hónapjában már 40 halálos áldozatot és több mint 500 sérültet regisztráltak emiatt.

A célzott ellenőrzések számának növekedése (2022-ben 89 ezer, 2024-ben már 204 ezer biztonsági öv miatti intézkedés) hozzájárult a javuláshoz, de további lépésekre van szükség. Az Európai Unió célkitűzése szerint 2019 és 2030 között felére kell csökkenteni a közúti balesetben meghaltak és súlyosan sérültek számát.

A jogszabály-módosítás értelmében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 21. § (1) bekezdése 2025. július 5-től módosult, a biztonsági öv használatára vonatkozó szabályok megszegése bekerült az objektív felelősség hatálya alá.

A 410/2007. kormányrendelet 2025. szeptember 18-án hatályba lépő módosítása pedig meghatározza a bírság mértékét.

Berzai alezredes hangsúlyozta, hogy a helyszíni ellenőrzések rendje nem változik: ha a rendőr a helyszínen észleli a szabálysértést, minden érintettel szemben külön-külön eljár. Újdonság viszont, hogy ha a jogsértést a VÉDA rendszer kamerái rögzítik, akkor az objektív felelősség alapján a jármű üzembentartójának szabják ki a bírságot. Az üzembentartó kimentheti magát, ha megnevezi a járművet használó személyt, ebben az esetben a bírságot a járművet használó személy kapja.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio