Új korszak a vállalati működésben: már nem elég a költségcsökkentés a versenyben maradáshoz

A vállalatok egyre tudatosabban keresnek új típusú partnereket a menedzselt szolgáltatások piacán, miközben elvárásaik jelentősen átalakultak az elmúlt években. A KPMG legfrissebb kutatása szerint a cégek közel háromnegyede átfogó, átalakító hatást vár el a szolgáltatóktól – nemcsak a működés vagy a technológia terén, hanem stratégiai eredményekben is. Az elvárások messze túlmutatnak a korábbi költségcsökkentési célokon, a vállalatok pedig egyre több területen, egyre összetettebb feladatokban támaszkodnak menedzselt szolgáltatásokra.
De mi is az a menedzselt szolgáltatás? Olyan üzleti modell, amelyben
egy külső, nagy szakértelemmel és erős technológiai háttérrel rendelkező partner hosszú távon átvesz és eredményalapon működtet egy vállalati funkciót vagy folyamatot.
Ez több mint hagyományos kiszervezés: stratégiai együttműködés, ahol a szolgáltató üzleti értéket teremt – gyorsabb innovációt, nagyobb rugalmasságot, jobb piaci reakcióképességet és mérhető eredményeket. Nem véletlen, hogy egyre többen ezt választják, különösen a gyorsan változó, technológiavezérelt versenyben.
A KPMG és a HFS Research közös Managed Services Outlook tanulmánya 1250 felsővezető válaszaira épül – olyan döntéshozókéra, akik közvetlenül részt vesznek cégük menedzselt szolgáltatásokkal kapcsolatos döntéseiben. A minta iparágak széles körét fedi le: a pénzügyi szektort és az egészségügyet éppúgy, mint az ipari termelést, az energia- és közműágazatot, valamint a technológiai, média- és távközlési vállalatokat. A tanulmány szerint a menedzselt szolgáltatások számos funkcionális területen már most is a szolgáltatások több mint felét adják, és a következő egy-két évben átlagosan további 10% bővülés várható.
A kutatás szerint egy menedzselt szolgáltatás akkor igazán hatékony, ha nem a régi, tranzakcióalapú kiszervezési szemléletben működik: ezt a válaszadók 89%-a így látja. Emellett 73% kifejezetten olyan partnert keres, aki valódi átalakító hatást hoz – üzleti vagy működési modellváltást támogat, segíti a stratégiai célok elérését és technológiai innovációt vezet be. A megkérdezettek szerint az ilyen, transzformatív együttműködések jelentősége a következő két évben legalább megduplázódik.
Leginkább a friss szolgáltatókeresésben, a tenderekben mutatkozik meg a különbség: nem pusztán meglévő feladatokat kívánnak kiszervezni a cégek, hanem olyan üzleti partnert keresnek, aki demonstrálni tudja, hogy amint az adott szakterületen valami új eljárás, új technológia terjed el, akkor annak alkalmazásában biztosan az elsők között tudnak lenni
– mutat rá a változás lényegére Linczmayer Zsófia, a KPMG associate partnere.
Ma már a vállalatok teljes működését átszövik a menedzselt szolgáltatások: a front office-tól a back office-ig számos területen alkalmazzák őket. A cégek szerint hosszú távú, stratégiai előnyt jelentenek – ezt a megkérdezettek 81%-a állítja, különösen akkor, ha gyors innovációra, piaci alkalmazkodásra vagy nagyobb rugalmasságra van szükség. A költséghatékonyság továbbra is kulcs: a válaszadók 88%-a úgy látja, hogy a modell hosszú távon jelentős megtakarítást hoz. Új trend figyelhető meg: a költségcsökkentés mellett egyre fontosabb cél az új termékek és szolgáltatások gyors piaci bevezetése. A válaszadók 70%-a szerint a menedzselt szolgáltatások ezen a téren felülteljesítettek a várakozásokhoz képest.
A felmérés szerint a vállalatok 71%-a már legalább egy üzleti funkcióban alkalmaz menedzselt szolgáltatásokat.
Minden harmadik cég a tevékenységeinek legalább háromnegyedében használja a modellt. A leggyakoribb területek: kiberbiztonság, szabályozói megfelelés, adózás és alkalmazásmenedzsment - utóbbinál jelenleg a cégek 60%-a támaszkodik menedzselt szolgáltatóra. A jövőben is folytatódik a bővülés: a válaszadók fele tervezi, hogy a következő két évben tovább növeli a menedzselt szolgáltatások arányát, és további 40% szeretné fenntartani a jelenlegi szintet.
A korábbi, főként költségcsökkentésre és általános folyamatoptimalizálásra épülő modell mára háttérbe szorult, előtérbe került a testreszabottság, a stratégiai szemlélet és az iparági tapasztalat.
A válaszadók szerint – és ezt a minta 87%-a is megerősíti – a menedzselt szolgáltatások igazi értéke az iparágspecifikus megközelítésben rejlik, amely kézzelfogható üzleti eredményeket hoz.
Ennek megfelelően a legfontosabb elvárások a beépített, szakterületi szakértelem és a mély iparági tudás, valamint egy olyan stratégiai partnerség, amely hosszú távú, a vállalati célokhoz illeszkedő együttműködésre épül.
Mindez jellemzően többéves, as-a-service (előfizetéses jellegű) konstrukcióban valósul meg, amely előre tervezhető, kiegyenlített díjstruktúrát kínál, és érdemben támogatja a hosszú távú üzleti tervezést és a költségoptimalizálást. A szolgáltató kiválasztásakor a döntéshozók számára kulcsfontosságú, hogy a partner hozzáférjen a legújabb technológiákhoz, rendelkezzen globális tehetségbázissal, és megbízható, kiszámítható költségstruktúrát kínáljon – lehetőleg hosszú távú, többéves szerződés keretében.
A tanulmány szerint az öt megkérdezett vállalatból kettő már most is 100%-ban menedzselt szolgáltatásokra támaszkodik bizonyos területeken – például az IT-infrastruktúra menedzsmentben, a mesterséges intelligencia fejlesztési központokban, a kutatás-fejlesztésben vagy iparágspecifikus működési egységekben. Ez jól mutatja, hogy a modell mára nem csak kisebb, elszigetelt feladatok kiszervezésére alkalmas, hanem teljes körű, komplex működés támogatására is képes.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
