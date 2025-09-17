  • Megjelenítés
Veszélyes hiba miatt hívnak vissza több tízezer autót
Gazdaság

Veszélyes hiba miatt hívnak vissza több tízezer autót

Portfolio
A Chrysler 163.735 Jeep Wagoneer és Grand Wagoneer SUV-t hív vissza az USA-ban, mert a vezető- és utasoldali ajtók díszlécei menet közben leválhatnak, jelentette az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság - számolt be a CBS.

Az Amerikai Közlekedésbiztonsági Hatóság (NHTSA) szerdán közölte, hogy a leváló díszlécek veszélyt jelenthetnek más járművek számára.

A visszahívás a 2022 és 2025 közötti modelléveket érinti.

A kereskedők ingyenesen megvizsgálják és kicserélik az érintett alkatrészeket. A Stellantis szóvivője szerint további 8.535 kanadai, 947 mexikói és 706 Észak-Amerikán kívüli járművet is érint az intézkedés.

Az NHTSA biztonsági jelentése szerint a probléma a jármű összeszerelési hibájából, nem pedig alkatrészhiányosságból ered.

A vállalat nem tud a hibával kapcsolatos balesetről vagy sérülésről

, közölte a szóvivő a CBS MoneyWatch-csal.

A visszahívási értesítés szerint a Stellantis tulajdonában lévő Chrysler 405 garanciális igényt, három helyszíni jelentést és 112 szervizelési feljegyzést kapott, amelyek potenciálisan kapcsolódnak a hibához.

Az NHTSA közlése szerint a Jeep Wagoneer tulajdonosait értesítő leveleket várhatóan október 31-ig postázzák. A tulajdonosok a Chrysler ügyfélszolgálatát az 1-800-853-1403-as telefonszámon hívhatják.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Pénzgyáros AI

Az AI az új vasút -&#160;írtuk nemrég egy posztunkban. Beruházási oldalról tényleg lehet így tekinteni, de vagyongyarapítási oldalról inkább a kriptóra hasonlít: egyetlen szektor ilyen... Th

PR cikk

Konferencia ajánló

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 19.

Network on Wheels - Portfolio Sunday Business Ride

2025. szeptember 21.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
bírság-biztonsági öv-közlekedésbiztonság-közúti ellenőrzés-rendőrség
Gazdaság
Új bírság vár az autósokra, a Véda ezt is látja
Pénzcentrum
Rengeteget kaszálhat, aki ide rakja 2025-ben a pénzét vagy jön az összeomlás?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility