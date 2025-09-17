Veszélyes hiba miatt hívnak vissza több tízezer autót

Az Amerikai Közlekedésbiztonsági Hatóság (NHTSA) szerdán közölte, hogy a leváló díszlécek veszélyt jelenthetnek más járművek számára.

A visszahívás a 2022 és 2025 közötti modelléveket érinti.

A kereskedők ingyenesen megvizsgálják és kicserélik az érintett alkatrészeket. A Stellantis szóvivője szerint további 8.535 kanadai, 947 mexikói és 706 Észak-Amerikán kívüli járművet is érint az intézkedés.

Az NHTSA biztonsági jelentése szerint a probléma a jármű összeszerelési hibájából, nem pedig alkatrészhiányosságból ered.

A vállalat nem tud a hibával kapcsolatos balesetről vagy sérülésről

, közölte a szóvivő a CBS MoneyWatch-csal.

A visszahívási értesítés szerint a Stellantis tulajdonában lévő Chrysler 405 garanciális igényt, három helyszíni jelentést és 112 szervizelési feljegyzést kapott, amelyek potenciálisan kapcsolódnak a hibához.

Az NHTSA közlése szerint a Jeep Wagoneer tulajdonosait értesítő leveleket várhatóan október 31-ig postázzák. A tulajdonosok a Chrysler ügyfélszolgálatát az 1-800-853-1403-as telefonszámon hívhatják.

Címlapkép forrása: Shutterstock