Viszlát, készpénz! Nagy változás érik a horvát autópályákon

A horvát Tengeri, Közlekedési és Infrastrukturális Minisztérium által előterjesztett útdíjfizetésről szóló törvénytervezet október 15-ig van nyilvános konzultáción. A javaslat szerint a jövőben kizárólag elektronikus úton lehetne fizetni az autópályadíjakat,

a készpénzes fizetési lehetőség megszűnne.

A kezdeményezés a horvát Nemzeti Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv része, amely első alkalommal vezetne be egységes elektronikus díjfizetési rendszert a teljes autópálya-hálózaton.

Az új rendszer szabad áramlású modellen alapulna, így a járműveknek nem kellene megállniuk a fizetőkapuknál. A díjfizetés 5,8 GHz-es mikrohullámú technológiával és automatikus rendszámfelismeréssel történne.

A tehergépjárművek és motorkerékpárok esetében kötelező lenne a fedélzeti eszköz használata a díjfizetéshez. A 3,5 tonna alatti könnyű járművek választhatnának a fedélzeti eszköz és az automatikus rendszámfelismerő rendszeren keresztüli regisztráció között.

A kormány szerint a reform egyszerűsíti az utazást, csökkenti a torlódásokat és az útdíjbeszedés működési költségeit. A törvény elfogadása után az autópálya-koncessziókat üzemeltető cégeknek is át kell állniuk az új elektronikus rendszerre.

A törvénytervezetről a kormány e-konzultációs portálján keresztül lehet véleményt nyilvánítani a 30 napos visszajelzési időszak alatt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images