  • Megjelenítés
Viszlát, készpénz! Nagy változás érik a horvát autópályákon
Gazdaság

Viszlát, készpénz! Nagy változás érik a horvát autópályákon

Portfolio
Horvátország új törvénytervezete szerint teljesen megszűnne a készpénzes fizetés az autópályákon, helyette kizárólag elektronikus útdíjfizetési rendszert vezetnének be - írta meg a Croatia Week.

A horvát Tengeri, Közlekedési és Infrastrukturális Minisztérium által előterjesztett útdíjfizetésről szóló törvénytervezet október 15-ig van nyilvános konzultáción. A javaslat szerint a jövőben kizárólag elektronikus úton lehetne fizetni az autópályadíjakat,

a készpénzes fizetési lehetőség megszűnne.

A kezdeményezés a horvát Nemzeti Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv része, amely első alkalommal vezetne be egységes elektronikus díjfizetési rendszert a teljes autópálya-hálózaton.

Az új rendszer szabad áramlású modellen alapulna, így a járműveknek nem kellene megállniuk a fizetőkapuknál. A díjfizetés 5,8 GHz-es mikrohullámú technológiával és automatikus rendszámfelismeréssel történne.

A tehergépjárművek és motorkerékpárok esetében kötelező lenne a fedélzeti eszköz használata a díjfizetéshez. A 3,5 tonna alatti könnyű járművek választhatnának a fedélzeti eszköz és az automatikus rendszámfelismerő rendszeren keresztüli regisztráció között.

A kormány szerint a reform egyszerűsíti az utazást, csökkenti a torlódásokat és az útdíjbeszedés működési költségeit. A törvény elfogadása után az autópálya-koncessziókat üzemeltető cégeknek is át kell állniuk az új elektronikus rendszerre.

A törvénytervezetről a kormány e-konzultációs portálján keresztül lehet véleményt nyilvánítani a 30 napos visszajelzési időszak alatt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Pénzgyáros AI

Az AI az új vasút -&#160;írtuk nemrég egy posztunkban. Beruházási oldalról tényleg lehet így tekinteni, de vagyongyarapítási oldalról inkább a kriptóra hasonlít: egyetlen szektor ilyen... Th

PR cikk

Konferencia ajánló

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 19.

Network on Wheels - Portfolio Sunday Business Ride

2025. szeptember 21.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
kína-életszínvonal-üzleti-modell-luxustermék-lvmh-gucci-kering-luxusipar-Orbók-Ilona
Gazdaság
Új vezető a Guccinál
Pénzcentrum
Kávé otthon: így jössz ki a legolcsóbban, az élelmes magyarok már csak így csinálják
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility