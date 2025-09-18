  • Megjelenítés
Gazdaság

Aszályhelyzet: sorra dőltek a rekordok egész Európában

MTI
Az idei augusztus volt az eddigi legszárazabb hónap Európában és a Földközi-tenger térségében a feljegyzések 2012-es kezdete óta – közölte az Európai Unió Aszálymegfigyelő Intézete (EDO) friss elemzésében, amelyet a The Brussels Times című, angol nyelvű brüsszeli hírportál ismertetett csütörtökön.

Az elemzés szerint amíg tavaly augusztusban Európa és a Földközi-tenger térségének 36 százalékát sújtotta aszály, addig idén májusban már 52 százalékát, augusztusban pedig 53 százalékát. Ez 23 százalékponttal magasabb, mint a 2012 és 2024 között minden év augusztusában mért 30,1 százalékos átlag – emelték ki.

Idén a tagországok minden hónapban az aszály mértékének új rekordjait jelentették

– jegyezték meg.

Az elemzésből kiderült, hogy az aszály idén augusztusban Kelet-Európát és a Balkánt sújtotta a leginkább. Bulgária, Koszovó, Szerbia és Észak-Macedónia 90 százalékos vagy annál magasabb aszályszintről számolt be. Szerbiában a talaj 61 százalékát a legmagasabb riasztási szintűnek minősítették – emelték ki.

Az aszály Nyugat-Európát is jelentős mértékben érintette augusztusban. Kiemelkedő volt Portugália, ahol a földterületek 70 százaléka szenvedett csapadékhiányban, míg Franciaország területének 66 százalékán nem volt elegendő víz az augusztusi hőhullám idején. A földterületek 12 százalékát vonták riasztási fokozat alá.

A tágabb régióban az aszály különösen Örményországban, Grúziában (Georgiában) és Libanonban volt pusztító hatással. Ezen országoknak szinte az egész területét sújtotta szárazság, elérve Örményország esetében a 99 százalékot, Grúzia esetében a 97 százalékot, Libanonban pedig a 96 százalékot – derült ki az uniós aszálymegfigyelő intézet elemzéséből.

Kapcsolódó cikkünk

Hatalmas veszélyben van a földi élet forrása, és ez lángba boríthatja az egész világot

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Nem Magyar Péterre erősödik a forint!

Csak egy kicsit.* Idén (kis túlzással) a világ összes fejlődő piaci devizája erősödött, mert a dollár gyengülésnek ilyesmi hatása szokott lenni. Áramlik ki a pénz... The post Nem Magyar P

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Future of Finance 2025

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 19.

Network on Wheels - Portfolio Sunday Business Ride

2025. szeptember 21.

KECSKEMÉT - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 22.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
állampapír parlament budapest getty stock
Gazdaság
Hozamesés, óriási kereslet, megemelt befogadott ajánlatok a csütörtöki állampapír-aukciókon
Pénzcentrum
Sok magyar pár számára ez az élet legnagyobb feladata: miben segít a meddőség coach?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility