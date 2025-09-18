  • Megjelenítés
Az Egyesült Államokban tárgyalt Jászai Gellért
Az Egyesült Államokban tárgyalt Jászai Gellért

Jászai Gellért, a 4iG elnöke és Magyarország nemzetközi üzleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős rendkívüli és meghatalmazott nagykövete az Egyesült Államokban folytatta hivatalos látogatását. A tárgyalások középpontjában a védelmi és technológiai együttműködések elmélyítése, valamint a magyar–amerikai gazdasági kapcsolatok bővítése állt.

Májust követően Jászai Gellért a Pentagonban ismét találkozott Eric Ver Hage ellentengernaggyal, az amerikai védelmi minisztérium megbízott helyettes államtitkárával, akivel áttekintették a kétoldalú védelmi és kormányzati kapcsolatok alakulását, és további együttműködési lehetőségeket vizsgáltak. A kongresszusi kapcsolatok erősítése is fontos része volt a látogatásnak, így a 4iG elnöke megbeszélést folytatott Tyler Brace-szela Szenátus Külügyi Bizottsága európai ügyekért felelős igazgatójával,

ahol a stratégiai párbeszéd bővítése és a közös célok politikai támogatása került napirendre.

A küldöttség tárgyalásokat folytatott az amerikai repülőgépipar és védelmi szektor meghatározó szervezeteivel és vállalataival is. Az amerikai repülőgépipari és védelmi szektor egyik legbefolyásosabb ipari szövetségének, az Aerospace Industries Association (AIA) nemzetközi ügyekért felelős alelnökeDak Hardwick a magyar cégek amerikai ipari kapcsolódási lehetőségeit vázolta fel. A Szövetség meghatározó szerepet tölt be az amerikai kormányzat, az ipar és a nemzetközi partnerek közötti kapcsolatok erősítésében, ezért kiemelten fontos lehetőséget kínál a magyar vállalatoknak ahhoz, hogy szorosabban bekapcsolódjanak az Egyesült Államok gazdasági és ipari hálózatába.

A megbeszélések a Honeywell globális kormányzati kapcsolatokért felelős alelnökévelStacey Bernards-al folytatódtak. A vállalat vezetői a társaság technológiai központját mutatták be, a megbeszélések központjában pedig a jövőbeli technológiai együttműködési lehetőségek álltak, amely új dimenziókat nyithat a magyar-amerikai kapcsolatokban.

Az L3Harris Technologies nemzetközi üzletfejlesztési és kormányzati kapcsolatokért felelős vezetőjévelJennifer Hanley-vel a felek a közös projektek előrehaladását értékelték és a jövőbeli együttműködési szándékot erősítették meg.

A hivatalos tárgyalások mellett Jászai Gellért írása is megjelent a The Washington Times-ban, amelyben a magyar–amerikai kapcsolatok fejlesztésének jelentőségét hangsúlyozza.

