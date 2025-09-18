Az EKB a pokolba lökött egy céget: 23 milliárdról 740 millióra zuhant a piaci értéke

Az EKB a múlt hét végén kezdte meg a befektetők megkeresését, és hétfőn értékesítette a kötvényeket. A központi bank kedden is folytatta a Worldline kötvények értékesítését, és a tervek szerint teljes részesedésétől meg kíván válni - közölték bennfentes források.
A Worldline részvényei június végén egyetlen nap alatt 38 százalékot zuhantak, miután az EIC európai újságírói hálózat jelentése szerint a vállalat figyelmen kívül hagyta a figyelmeztetéseket, és továbbra is üzleti kapcsolatban maradt tiltólistás és más magas kockázatú ügyfelekkel.
Az EKB ritkán értékesíti a birtokában lévő vállalati kötvényeket, de korábban már megvált problémás cégek, mint a Steinhoff és a spanyol Dia szupermarketlánc adósságaitól. A központi banknak nincs kötelezettsége arra, hogy eladja a befektetési kategória alatti minősítésű kötvényeket.
A Worldline, amely az Atos francia informatikai csoport leányvállalata volt, és a világ egyik legnagyobb fizetési szolgáltatója, az utóbbi években felvásárlások révén gyorsan növekedett, de a csökkenő bevételek és az ügyfelei körüli botrányok nehezítették helyzetét.
A vállalat külső céget bízott meg kockázatos ügyfélportfóliójának átvilágítására, miközben a brüsszeli ügyészség pénzmosási vizsgálatot indított a belga leányvállalata ellen.
A Worldline részvényei 2021 eleji csúcsuk óta jelentősen estek, piaci kapitalizációja közel 23 milliárd euróról mintegy 740 millió euróra csökkent.
Az EKB a kötvényeket még befektetési kategóriájú minősítésük idején vásárolta eszközvásárlási programja keretében. A vállalat 2027-ben lejáró 500 millió eurós és 2028-ban lejáró 600 millió eurós kötvényeinek egy része még a júniusi vádak után is a központi bank könyveiben maradt.
A Worldline kötvényeit múlt hónapban az S&P hitelminősítő leminősítette befektetésre nem ajánlott (junk) kategóriába, azzal indokolva döntését, hogy a vállalatot negatívan érintik a "magas márkarizikójú portfólióba tartozó kereskedők szerződéseinek felmondásai" és a "hardverszállítási problémák".
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
