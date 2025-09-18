  • Megjelenítés
Brutális hideg csapott le Magyarországra: ilyen még nem volt idén ősszel
Brutális hideg csapott le Magyarországra: ilyen még nem volt idén ősszel

Az ősz eddigi leghűvösebb reggelére ébredhettünk csütörtökön – tájékoztatott a HungaroMet.

Az ősz eddigi leghidegebb reggelére ébredhettünk az ország jó részén, az északi völgyekben 2-3 fokig süllyedt hajnalra a hőmérséklet, a Nyírségben és a Duna-Tisza közén pedig 4 fokos minimumokat mért több állomásunk is

– írták.

A legalacsonyabb hajnali hőmérsékletet a Nógrád megyei Zabarban mérték: 2,4 Celsius-fokig süllyedt a hőmérő higanyszála. A legmagasabb hajnali hőmérséklet Siófokon volt 15,1 fokkal.

Száraz, hideg légtömeg hatására volt erős az éjszakai lehűlés, a szél is fokozatosan mérséklődött

– írta az okokról a HungaroMet.

Az éjszaka második felében azonban a Dunántúl felé felhőzet húzódott, ami mérsékelte a lehűlést, így ott 10 Celsius-fok körüli hőmérsékleteket mértek hajnalban.

A reggeli csípős idő után

csütörtök napközben a sok napsütés hatására gyorsan melegszik az idő, 21 és 26 fok közötti csúcsértékekre számíthatunk.

A következő napokban egyre jobban melegszik az idő, a hétvégén az ország egyes részein már 30 fokot, sőt annál melegebbet is mérhetünk.

