Csupa jó hír jött az időjárásról

A hajnalok frissítőek lesznek, éjszaka pára- és ködfoltok képződhetnek, de ezek feloszlása után jellemzően napos, száraz, nyárias idő várható a hétvégén. A hőmérséklet csúcsértéke lassan emelkedik, és vasárnap már 26-32 Celsius-fok között alakul – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.

Pénteken az ország délnyugati felén túlnyomóan derült időre lehet számítani, míg északkeletebbre, keletebbre időnként kissé több lehet a felhő a napsütés mellett, de csapadék nem valószínű. A jellemzően nyugatias irányú légáramlás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad.

Délutánra 23 és 29 fok közé melegszik fel a levegő.

Szombaton a hajnali pára-, ködfoltok feloszlása után derült, napos, csapadékmentes idő várható. A déli, délkeleti szél az Észak-Dunántúlon megélénkül, Sopron környékén erős széllökés is lehet. A hőmérséklet hajnalban 8-16, délután 25-30 fok között alakul.

Vasárnap is a hajnali pára-, ködfoltok feloszlása után derült, napos, száraz időre van kilátás. A délkeleti, déli szél az Észak-Dunántúlon és a Dél-Alföldön megélénkül, Sopron környékén erős széllökés is lehet. A minimum hőmérséklet 10-18, a maximum hőmérséklet 26-32 fok között alakul.

A HungaroMet agrometeorológiai elemzésében azt írja, az elkövetkező napokban várható száraz idő segíti az érést és a betakarítást.

