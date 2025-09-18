Drasztikus váltás jön az IKEA-nál

A 49 éves lengyel Jankowski, aki jelenleg az IKEA gyártási üzletágát vezeti, 2026. január 1-jén lép hivatalba az Inter IKEA Group élén. Korábban Lengyelországban, Romániában, Hollandiában, Svájcban és Svédországban töltött be különböző pozíciókat a vállalatnál.
A Reuters-nek adott interjújában Jankowski elmondta, hogy célja biztosítani, hogy az Inter IKEA Group, amely a bútorokat szállítja és a márkanevet franchise-rendszerben működteti világszerte, megfeleljen a globális gazdasági ellenszélben küzdő vásárlói igényeknek.
Az IKEA az Egyesült Államokban jobban támaszkodik az importra, mint a világ más régióiban, ami különösen kitetté teszi az amerikai importvámoknak
A bejelentés egy hónappal azután történt, hogy a legnagyobb IKEA franchise-tulajdonos, az Ingka Group a spanyol Juvencio Maeztut nevezte ki új vezérigazgatójának.
Most jött el az idő
Az 51 éves Abrahamsson Ring szerint a két esemény nincs összefüggésben, és számára most jött el a megfelelő idő a távozásra. 1998 és 2008 között már dolgozott az IKEA-nál, többek között az IKEA alapítója, Ingvar Kamprad asszisztenseként, majd 2017-ben tért vissza a vállalathoz.
A svéd vezető olyan időszakban irányította a csoportot, amikor a COVID-19 járvány globális ellátási láncokat szakított meg és magas nyersanyagköltségeket okozott, ami 2021-ben és 2022-ben áremelésekhez vezetett az IKEA-nál. A megfizethetőség javítása és az "inflációtól megfáradt" vásárlók visszacsábítása érdekében az IKEA azóta csökkentette árait termékei széles körében, ami tavaly bevételcsökkenést eredményezett.
Jankowski elmondta, hogy célja az árak járvány előtti szintre való visszaállítása.
A vezetőváltás az Inter IKEA és az Ingka Group élén egyben azt is jelenti, hogy először fordul elő, hogy mindkét, marketingjében a svéd gyökereit hangsúlyozó vállalatot nem svéd vezető irányítja.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Shutterstock
