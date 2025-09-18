  • Megjelenítés
Elfogadtak egy homofób törvényt, az adósságpokol tornácára taszították az országot
Gazdaság

Elfogadtak egy homofób törvényt, az adósságpokol tornácára taszították az országot

Portfolio
Meredeken megugrott az államadósság, valamint annak finanszírozási költsége azután, hogy a szigorú, halálbüntetést is kilátásba helyező anti-LMBTQI törvények miatt Uganda elveszítette hozzáférését az olcsó külső finanszírozáshoz – számolt be a Bloomberg. Könnyen elszállhat az ország államadóssága a piaci elszigetelődés miatt.

Az ugandai pénzügyminisztérium adatai szerint a júniusban zárult pénzügyi évben a teljes államadósság 26 százalékkal 32,3 milliárd dollárra nőtt.

A bővülést elsősorban a belföldi adósság hajtotta, amely 53 százalékkal 16,8 milliárd dollárra ugrott, miközben a külső hitelek mindössze 6 százalékkal, 15,5 milliárd dollárra emelkedtek.

Bár a Világbank idén júniusban jelezte, hogy újraindítja az együttműködést Ugandával, tényleges friss források egyelőre még nem érkeztek. A szigorú, halálbüntetést is kilátásba helyező anti-LGBTQI törvények miatt pedig most a privát külső finanszírozási lehetőségeket is elveszíti az ország a Bloomberg szerint.

A hírügynökség arról ír, hogy az elemzők arra figyelmeztetnek, hogy a belföldi finanszírozás erősödése komoly kockázatokat hordoz. Enoq Twinoburyo független szakértő szerint a hazai hitelfelvétel kevésbé átlátható, mint a nemzetközi intézmények kedvezményes hitelei, így nő annak veszélye, hogy az eladósodás nem jár érdemi gazdasági fejlődéssel. A belföldi finanszírozás ráadásul kiszoríthatja a magánszektort a hitelpiacról, tette hozzá Arthur Bainomugisha, a kampalai Advocates Coalition for Development and Environment vezetője, aki szerint a jelenlegi adósságnövekedési ütem hosszú távon fenntarthatatlan.

Az ország vezetése a gyorsan növekvő adósság ellenére nagyszabású infrastrukturális beruházásokat hajt végre, többek között új vasútvonalak, kőolajvezetékek, repülőterek építésére és bányászati projektek finanszírozására.

Csak szeptemberben közel 900 millió dollár értékben jelentettek be új külső hitelfelvételt, többek között kereskedelmi bankoktól, mint a Standard Chartered, az Ecobank és a Rand Merchant Bank. Julius Kapwepwe, az East African Budget Network civil szervezet tagja szerint ezek a beruházások hosszabb távon komoly hozamot hozhatnak az országnak, de a rövid távú adósságterhek így is komoly kihívást jelentenek.

Kapcsolódó cikkünk

Ezért gyengülhet még sokat a dollár

Formálódó globális válságspirál éri el a magyar államadósságot is

Egyetlen döntés eldöntheti az első dominót, ami megpecsételheti a forint és a befektetéseid sorsát

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Pénzgyáros AI

Az AI az új vasút -&#160;írtuk nemrég egy posztunkban. Beruházási oldalról tényleg lehet így tekinteni, de vagyongyarapítási oldalról inkább a kriptóra hasonlít: egyetlen szektor ilyen... Th

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Future of Finance 2025

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 19.

Network on Wheels - Portfolio Sunday Business Ride

2025. szeptember 21.

KECSKEMÉT - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 22.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
kina usa zászlók amerika
Gazdaság
Itt az első fordulat: olvadhat az USA és Kína közötti fagyos viszony?
Pénzcentrum
Ezek az ingatlanok lehetnek 2025 legjobb befektetései: felrobbant a piac, rengetegen keresik őket
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility