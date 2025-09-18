Elfogadtak egy homofób törvényt, az adósságpokol tornácára taszították az országot

Az ugandai pénzügyminisztérium adatai szerint a júniusban zárult pénzügyi évben a teljes államadósság 26 százalékkal 32,3 milliárd dollárra nőtt.
A bővülést elsősorban a belföldi adósság hajtotta, amely 53 százalékkal 16,8 milliárd dollárra ugrott, miközben a külső hitelek mindössze 6 százalékkal, 15,5 milliárd dollárra emelkedtek.
Bár a Világbank idén júniusban jelezte, hogy újraindítja az együttműködést Ugandával, tényleges friss források egyelőre még nem érkeztek. A szigorú, halálbüntetést is kilátásba helyező anti-LGBTQI törvények miatt pedig most a privát külső finanszírozási lehetőségeket is elveszíti az ország a Bloomberg szerint.
A hírügynökség arról ír, hogy az elemzők arra figyelmeztetnek, hogy a belföldi finanszírozás erősödése komoly kockázatokat hordoz. Enoq Twinoburyo független szakértő szerint a hazai hitelfelvétel kevésbé átlátható, mint a nemzetközi intézmények kedvezményes hitelei, így nő annak veszélye, hogy az eladósodás nem jár érdemi gazdasági fejlődéssel. A belföldi finanszírozás ráadásul kiszoríthatja a magánszektort a hitelpiacról, tette hozzá Arthur Bainomugisha, a kampalai Advocates Coalition for Development and Environment vezetője, aki szerint a jelenlegi adósságnövekedési ütem hosszú távon fenntarthatatlan.
Az ország vezetése a gyorsan növekvő adósság ellenére nagyszabású infrastrukturális beruházásokat hajt végre, többek között új vasútvonalak, kőolajvezetékek, repülőterek építésére és bányászati projektek finanszírozására.
Csak szeptemberben közel 900 millió dollár értékben jelentettek be új külső hitelfelvételt, többek között kereskedelmi bankoktól, mint a Standard Chartered, az Ecobank és a Rand Merchant Bank. Julius Kapwepwe, az East African Budget Network civil szervezet tagja szerint ezek a beruházások hosszabb távon komoly hozamot hozhatnak az országnak, de a rövid távú adósságterhek így is komoly kihívást jelentenek.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Polgárháború Amerikában: mi lesz, ha valósságá válik mindenki legrosszabb rémálma?
Ne legyenek illúzióink: ez ránk nézve is szörnyű következményeket hozhat.
Új bírság vár az autósokra, a Véda ezt is látja
A biztonsági öv használatának elmulasztása az objektív felelősség hatálya alá tartozik.
Támadás érte a Duna House-t
Ügyféladatok nem kerültek illetéktelen kezekbe.
Megjött a Fed döntése, így reagálnak a piacok
Mit mutat a tőzsde?
Warren Buffett helyett én: Kezdők útmutatója a befektetéshez- Interaktív, díjmentes online előadás
Gyakorlati, hasznos, érthető
Titkos orosz műveletre derült fény: gyújtóbombákat rejtettek csomagokba
Európai célpontokra mentek.
Indul a jegyértékesítés a Los Angeles-i olimpiára, három mozijegy áráért ott lehetsz
Szimbolikus árat kapott.
Óriási lopásra derült fény Párizsban - A betörök tudták, mit keressenek
600 ezer euró a kár.
Why prices hike, but inflation stays the same
Popular opinion says that inflation is much higher than official figures. Some say the numbers are fixed, but there could be other explanations. The post Why prices hike, but inflation stays the same appea
Túlpöröghet az Otthon Start? A lakáspiac feszültségei most kezdenek igazán látszani (videó)
Az Otthon Start elsöprő tempóban indult: már az első héten ötezren igényelték a maximum 3%-os kamattal elérhető lakáshitelt. Ez már önmagában is forradalmi hatás, de a háttérben komoly k
Jóváhagyta az Európai Parlament a karbonvám (CBAM) módosításokat
A CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, karbonvám) kötelezettségek teljesítésének átmeneti időszaka 2025 végén lezárul. Az Európai Bizottság az eddigi tapasztalatok alapján szükségesnek
Követett részvények - 2025. szeptember
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
A projektzárás négy arca, és miért fájhat nagyon, ha összekevered
Mikor tekinthető befejezettnek egy támogatott projekt? Amikor az utolsó gépet beüzemelték? Amikor az utolsó számlát kiegyenlítették? Vagy amikor az Irányító Hatóság végre rábólinthat a z
Kijózanodás az AI-horrorból: a szilícium kávét kér
Nem kell tartani az AI-tól, a Terminátor-forgatókönyvek mind-mind olyan képességekre alapulnak, amikkel az AI nem bír, és nem is tudjuk, bírni fog-e valaha. Nemrég terjedelmes... The post Kijóza
A stabilcoinok léte garantálhatja a dollár és Amerika szerepét a világgazdaságban
Nyáron elfogadták Amerikában a "zseni" szabályozást, amely új kapcsolatot jelent a kriptodevizák és a hagyományos pénzrendszer közt. A szabályozás komoly hullámokat kavart, a tradicionális
Pénzgyáros AI
Az AI az új vasút - írtuk nemrég egy posztunkban. Beruházási oldalról tényleg lehet így tekinteni, de vagyongyarapítási oldalról inkább a kriptóra hasonlít: egyetlen szektor ilyen... Th
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Mégis mi történik most a magyar tejiparban?
Milyen problémákkal néz szembe az ágazat?
Újabb kínai gyár jöhet Magyarországra - Szemfényvesztés vagy óriási biznisz?
Mit hoz a Wisdom Motor?
Mire elég régiós viszonylatban a hazai bérrobbanás? – A továbbiakhoz a AI-nak is lesz egy-két szava
A termelékenység növelés.