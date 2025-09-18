Elfogadtak egy homofób törvényt, az adósságpokol tornácára taszították az országot

Az ugandai pénzügyminisztérium adatai szerint a júniusban zárult pénzügyi évben a teljes államadósság 26 százalékkal 32,3 milliárd dollárra nőtt.

A bővülést elsősorban a belföldi adósság hajtotta, amely 53 százalékkal 16,8 milliárd dollárra ugrott, miközben a külső hitelek mindössze 6 százalékkal, 15,5 milliárd dollárra emelkedtek.

Bár a Világbank idén júniusban jelezte, hogy újraindítja az együttműködést Ugandával, tényleges friss források egyelőre még nem érkeztek. A szigorú, halálbüntetést is kilátásba helyező anti-LGBTQI törvények miatt pedig most a privát külső finanszírozási lehetőségeket is elveszíti az ország a Bloomberg szerint.

A hírügynökség arról ír, hogy az elemzők arra figyelmeztetnek, hogy a belföldi finanszírozás erősödése komoly kockázatokat hordoz. Enoq Twinoburyo független szakértő szerint a hazai hitelfelvétel kevésbé átlátható, mint a nemzetközi intézmények kedvezményes hitelei, így nő annak veszélye, hogy az eladósodás nem jár érdemi gazdasági fejlődéssel. A belföldi finanszírozás ráadásul kiszoríthatja a magánszektort a hitelpiacról, tette hozzá Arthur Bainomugisha, a kampalai Advocates Coalition for Development and Environment vezetője, aki szerint a jelenlegi adósságnövekedési ütem hosszú távon fenntarthatatlan.

Az ország vezetése a gyorsan növekvő adósság ellenére nagyszabású infrastrukturális beruházásokat hajt végre, többek között új vasútvonalak, kőolajvezetékek, repülőterek építésére és bányászati projektek finanszírozására.

Csak szeptemberben közel 900 millió dollár értékben jelentettek be új külső hitelfelvételt, többek között kereskedelmi bankoktól, mint a Standard Chartered, az Ecobank és a Rand Merchant Bank. Julius Kapwepwe, az East African Budget Network civil szervezet tagja szerint ezek a beruházások hosszabb távon komoly hozamot hozhatnak az országnak, de a rövid távú adósságterhek így is komoly kihívást jelentenek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images