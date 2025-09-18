  • Megjelenítés
Ez nem jó hír a Fednek
Gazdaság

Ez nem jó hír a Fednek

Portfolio
Nagyot esett az új munkanélküli segélykérelmek száma, ami azt mutatja, hogy lehet, hogy nem olyan nagy a baj a munkaerőpiacon, mint azt hitte az amerikai jegybank.

Az új munkanélküli segélykérelmek száma az előző heti 264 ezer főről 231 ezer főre csökkent, miközben óriásit, -0,3 pontról 23,2 pontra emelkedett a Philly Fed feldolgozóipari indexe. Ezen belül az üzleti feltételek és az új megrendelések nagyot javultak, míg az árnyomás nagyot csökkent.

Ez csak egy adat, nem lehet messzemenő következtetést levonni belőle. De

a mai adatok afelé mutatnak, hogy a munkaerőpiac teljesen rendben van és a feldolgozóipar kezd újragyorsulni.

Az árnyomás csökkent, de historikus összehasonlításban még magas egyébként.

A címlapkép illusztráció.

Fórum

