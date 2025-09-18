Folyamatosan támadják az orosz energiarendszert, egyre nagyobb a baj

A Szentpétervári Tőzsde adatai szerint az A-92-es típusú benzin értékesítése

21,7 százalékkal 15 600 tonnára csökkent, ami 2023 óta a legalacsonyabb szint.

Az A-95-ös benzin eladásai 15,5 százalékkal, 12 060 tonnára estek vissza az előző naphoz képest, így a tőzsdén a teljes benzinértékesítés 19,1 százalékkal, 27 700 tonnára csökkent.

A jelentős visszaesés több nagy orosz finomító nem tervezett leállása közepette következett be, miközben Kijev fokozta az orosz olaj- és gázinfrastruktúra elleni támadásait.

Csütörtökön az ukrán különleges műveleti erők egységei bejelentették, hogy

célba vették a Volgográdi Finomítót,

amely Oroszország déli szövetségi körzetének legnagyobb kőolajtermék-előállítója, és üzemanyagot, valamint kenőanyagokat szállít az orosz katonai erőknek. Hétfő éjszaka és kedd hajnalban az ukrán különleges erők a szaratovi olajfinomítót is megtámadták, tovább súlyosbítva az ellátási zavarokat.

A Kommersant szerint egyes finomítók vis maiort jelentettek be és leállították a benzinszállítást, ami felgyorsította a helyi üzemanyagkészletek kimerülését. A független benzinkúthálózatokat érte a legnagyobb csapás, mivel a beszállítók előnyben részesítik a nagyobb hálózatoknak történő szállításokat. Két független lánc, amelyek egyenként körülbelül 20 állomást üzemeltetnek, már felfüggesztette a kiskereskedelmi értékesítést, és most csak hosszú távú szerződések keretében értékesítenek benzint.

Az értékesítés csökkenése összefügg az orosz gazdálkodók részéről jelentkező magas kereslettel is a szeptember-októberi betakarítási időszakban - nyilatkozta a Kommersantnak Oleg Abelev, az orosz Rikom-Trust befektetési vállalat elemzési részlegének vezetője.

