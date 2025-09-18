  • Megjelenítés
Forradalmi akkumulátor-technológia érkezik: a japán óriás bejelentette, mikor kezdi a tömeggyártást
Forradalmi akkumulátor-technológia érkezik: a japán óriás bejelentette, mikor kezdi a tömeggyártást

A Panasonic bejelentette, hogy 2027 márciusáig tervezi bemutatni új generációs szilárdtest-akkumulátorainak mintasorozatát, amelyeket elsősorban robotokhoz és más hasonló terhelést igénylő rendszerekhez fejlesztenek - számolt be a Bloomberg.

A vállalat törekvése része annak az iparági erőfeszítésnek, amely a hagyományos lítium-ion akkumulátoroknál hatékonyabb és biztonságosabb energiatárolásra alkalmas technológiák tömeggyártását célozza.

A szilárdtest-akkumulátorok előnye, hogy

  • a folyékony elektrolitok hiánya miatt hosszabb élettartammal rendelkeznek,
  • jobban bírják a magas hőmérsékletet, valamint
  • kisebb a szivárgás és a gyulladás kockázata.

Soichiro Watanabe, a cég technológiai igazgatója elmondta, hogy az új akkumulátorokat kezdetben ipari robotokban, abroncsnyomás-figyelő rendszerekben és más olyan területeken tervezik alkalmazni, ahol

jellemző a magas hőmérsékleti körülmények közötti működés.

Az abroncsnyomás-figyelő rendszer (angolul TPMS – Tire Pressure Monitoring System) az autókban használt olyan elektronikai rendszerek, amelyek folyamatosan mérik a kerekekben lévő levegőnyomást, és figyelmeztetik a sofőrt, ha az túl alacsony vagy veszélyesen ingadozik.

Ezek kis méretű, magas hőmérsékletnek kitett szenzorok, amelyek az abroncs belsejében működnek, ezért a szilárdtest-akkumulátorokat optimálisabban lehet használni ezeken a helyeken.

A vállalat hozzátette, hogy a fő terméke továbbra is a lítium-ion akkumulátorok, amit legfőképp az elektromos járművekhez gyártanak.

A versenytárs Toyota is bejelentette már, hogy szilárdtest-akkumulátorokat fejleszt, amelyek leghamarabb 2027-ben kerülhetnek a vállalat elektromos járműveibe. A Nissan és a Honda szintén dolgozik hasonló típusú akkumulátorok fejlesztésén a versenyképesség megőrzése érdekében.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

