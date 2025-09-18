Hiába a nyugdíjkorrekció, elszegényedéstől tartanak a nyugdíjasok

Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, a tegnapi kormányinfón Gulyás Gergely a korábban ígért 3,2 százalékon felül további 1,6%-os kiegészítő nyugdíjkorrekciót jelentett be. Ezzel a kormány szerint így idén átlagosan 51 155 forintot kell a kormánynak kifizetnie a nyugdíjasok részére, amelyből átlagosan 47 200 forintot (az első 11 hónapra, plusz a 13. havi nyugdíjra járó emelést) a novemberi nyugdíjjal egy összegben kézbesítenek, a fennmaradó egyhavi részt pedig decemberben, a decemberi emelt nyugdíj részeként fogják folyósítani.

Az RTL Híradó megkeresésére a kormány múlt hét szerdán még 1,5%-os kiegészítő emelést helyezett kilátásba. Süle-Szigeti Bulcsú, a Portfolio elemzője ezzel kapcsolatban elmondta, hogy

ehhez képest a most bejelentett emelés még 0,1 százalékpontnyi emelést eredményez, tehát a többletemelés nagyjából 245 forint per hó.

A Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsa szerint a korrekció ellenére alig több, mint fele akkora ütemben nőhetnek a nyugdíjak, mint a bérek idén. Juhász László, a tanács alapítú elnöke a hiradónak nyilatkozva elmondta, hogy a béremelésre szerintük szükség volt, de ennek következtében a nyugdíjasok jövedelme folyamatosan leszakad az aktív dolgozókétól.

Az idős nyugdíjasok folyamatosan elszegényednek, és lehetetlen élethelyzetbe kerülnek, egyre többen kerülnek az átlagnyugdíj alá

- tette hozzá Juhász László.

A kormány májusban döntött arról, hogy a nyugdíjasok a korábban bejelentett ÁFA-visszatérítés helyett végül 30 ezer forintos élelmiszer-utalvány formájában kapnak támogatást idén ősszel.

