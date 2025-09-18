Hiába a nyugdíjkorrekció, elszegényedéstől tartanak a nyugdíjasok

Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, a tegnapi kormányinfón Gulyás Gergely a korábban ígért 3,2 százalékon felül további 1,6%-os kiegészítő nyugdíjkorrekciót jelentett be. Ezzel a kormány szerint így idén átlagosan 51 155 forintot kell a kormánynak kifizetnie a nyugdíjasok részére, amelyből átlagosan 47 200 forintot (az első 11 hónapra, plusz a 13. havi nyugdíjra járó emelést) a novemberi nyugdíjjal egy összegben kézbesítenek, a fennmaradó egyhavi részt pedig decemberben, a decemberi emelt nyugdíj részeként fogják folyósítani.
Az RTL Híradó megkeresésére a kormány múlt hét szerdán még 1,5%-os kiegészítő emelést helyezett kilátásba. Süle-Szigeti Bulcsú, a Portfolio elemzője ezzel kapcsolatban elmondta, hogy
ehhez képest a most bejelentett emelés még 0,1 százalékpontnyi emelést eredményez, tehát a többletemelés nagyjából 245 forint per hó.
A Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsa szerint a korrekció ellenére alig több, mint fele akkora ütemben nőhetnek a nyugdíjak, mint a bérek idén. Juhász László, a tanács alapítú elnöke a hiradónak nyilatkozva elmondta, hogy a béremelésre szerintük szükség volt, de ennek következtében a nyugdíjasok jövedelme folyamatosan leszakad az aktív dolgozókétól.
Az idős nyugdíjasok folyamatosan elszegényednek, és lehetetlen élethelyzetbe kerülnek, egyre többen kerülnek az átlagnyugdíj alá
- tette hozzá Juhász László.
A kormány májusban döntött arról, hogy a nyugdíjasok a korábban bejelentett ÁFA-visszatérítés helyett végül 30 ezer forintos élelmiszer-utalvány formájában kapnak támogatást idén ősszel.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Most először szólalt meg Európa első AI-vezérelt virtuális minisztere
Ezt üzente a mesterséges intelligencia.
Mérföldkőhöz érkezett a világ leghosszabb vasúti alagútjának építése, több mint egy kilométerrel az Alpok alatt
Az utolsó réteget is átfúrták.
Oroszországnak kémkedhettek a NATO egyik legerősebb államában, letartóztatták őket
Egyre több a hasonló eset.
Befutott a segélycsomag: már Ukrajnában vannak az új amerikai fegyverek
Az első még néhány másik közül.
Meglepő kutatás: mégsem olyan károsak az ultrafeldolgozott élelmiszerek, mint eddig hittük
A kutatók más megközelítést javasolnak.
Angliából is megüzente Donald Trump: le kell állni az orosz olajjal, ez lehet a kulcs a háború végéhez
Putyinnak szerinte így nem lesz más választása, mint kiszállni a háborúból.
Megszólalt a Kreml az esetleges orosz-ukrán csúcsról: nem Zelenszkijjel ülhet le Putyin legközelebb?
Lavrov szerint Trump hiába fenyegeti Kínát és Indiát.
Superwood: a fa, amely az acéllal is felveszi a versenyt
Genetikailag módosított fa, amely új dimenziót nyithat az építőanyagok világában.
Két hét alatt megdöntötte az Otthon Start az eddigi havi lakáshitel rekordot
A kormány bejelentése alapján két hét alatt 10 ezer Otthon Start igénylést nyújtottak be a bankokhoz. Az MNB adatai alapján júliusban összesen 7324 lakáshitel-szerződést kötöttek a pénzint
Nem Magyar Péterre erősödik a forint!
Csak egy kicsit.* Idén (kis túlzással) a világ összes fejlődő piaci devizája erősödött, mert a dollár gyengülésnek ilyesmi hatása szokott lenni. Áramlik ki a pénz... The post Nem Magyar P
Árfolyamcsapda a pályázatokban - mi történik a devizás számlákkal?
A pályázatok világában nem ritka, hogy a forint mellett euróban vagy dollárban kiállított számlákkal találkozunk. Elsőre talán csak egy adminisztratív részletnek tűnik, de valójában sorsf
Javításhoz való jog a tervezett elavulás ellen
Hogy lehet az, hogy míg dédanyáink ifjúkorában egy nejlonharisnya élethosszig kitartott, ma már néhány használat után elszakad? A válasz nem hibás mérnöki vagy üzleti döntésekben... The p
Jóváhagyta az Európai Parlament a karbonvám (CBAM) módosításokat
A CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, karbonvám) kötelezettségek teljesítésének átmeneti időszaka 2025 végén lezárul. Az Európai Bizottság az eddigi tapasztalatok alapján szükségesnek
Why prices hike, but inflation stays the same
Popular opinion says that inflation is much higher than official figures. Some say the numbers are fixed, but there could be other explanations. The post Why prices hike, but inflation stays the same appea
Követett részvények - 2025. szeptember
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Megjött az év egyik legjobban várt döntése – Mit várhatnak ettől a befektetők?
Jöhet a kamatcsökkentési ciklus?
Heves indulatokat okoz a medvék felbukkanása itthon: mi lesz ennek a vége?
Egyre több a medve Magyarországon.
Mégis mi történik most a magyar tejiparban?
Milyen problémákkal néz szembe az ágazat?