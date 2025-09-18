Hozamesés, óriási kereslet, megemelt befogadott ajánlatok a csütörtöki állampapír-aukciókon

Aukciókat tartott ma az Államadósságkezelő Központ, három állampapírt kínált eladásra a befektetőknek. A kereslet óriási volt, amire hozamesés és a befogadott ajánlatok megemelése volt a reakció.

A 10 éves lejáratú, 2035/A sorozatból az ÁKK 15 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 160,2 milliárd forint volt. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 60 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be.

Az értékesített papírok hozama 6,84% és 6,85% között szórt, az átlaghozam 6,84% lett.

A ma kialakult értékesítési átlaghozam 30 bázisponttal alacsonyabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 8 ponttal volt kisebb.

Az 5 éves lejáratú, 2031/B sorozatból az ÁKK 20 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 142,44 milliárd forint volt, így a lefedettség 712% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 60 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be.

Az értékesített papírok hozama 6,54% és 6,58% között szórt, az átlaghozam 6,56% lett.

A ma kialakult értékesítési átlaghozam 21 bázisponttal alacsonyabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 5 ponttal volt kisebb.

A 3 éves lejáratú, 2029/C sorozatból az ÁKK 10 milliárd forint értékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 23,55 milliárd forint volt, így a lefedettség 235% lett. Az ÁKK az eredetileg meghirdetett mennyiségű ajánlatot fogadott be.

Az értékesített papírok hozama 6,41% és 6,43% között szórt, az átlaghozam 6,42% lett.

A ma kialakult értékesítési átlaghozam 14 bázisponttal alacsonyabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 1 ponttal volt kisebb.

A 10 éves lejáratú állampapír referenciahozamának alakulása

Az egyes lejáratok utolsó értékesítési adatai Dátum Futamidő Értékpapír Meghirdetett mennyiség (m Ft) Benyújtott mennyiség (m Ft) Elfogadott mennyiség (m Ft) Max hozam Átlag hozam Min hozam 2025-09-18 10Y 2035/A 15 000 160 200 60 000 6,85 6,84 6,84 2025-09-18 5Y 2031/B 20 000 142 435 60 000 6,58 6,56 6,54 2025-09-18 3Y 2029/C 10 000 23 549 10 000 6,43 6,42 6,41 2025-09-16 3M D260121 25 000 29 550 25 000 6,16 6,11 6,00 2025-09-11 12M D260819 30 000 36 017 30 000 6,18 6,15 6,00 2025-09-10 6M D260429 20 000 25 253 20 000 6,17 6,09 6,00 2025-08-28 15Y 2041/A 10 000 27 850 15 000 7,34 7,33 7,31 2025-07-31 20Y 2051/G 7 000 7 119 4 500 7,58 7,57 7,55 2025-02-13 30Y 2051/G 10 000 14 610 10 000 6,97 6,94 6,93 Adatok forrása: ÁKK.

További adatok a Portfolio Terminál állampapír oldalain találhatók.

