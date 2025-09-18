  • Megjelenítés
Itt a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára
Itt a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára

Holnap nem lesz változás a hazai üzemanyagárakban, írja a holtankoljak.

A benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára péntektől nem változik.

2025.09.18-án az alábbi átlagárakon tankolhatunk a hazai kutakon: 

  • 95-ös benzin: 588 Ft/liter
  • Gázolaj: 589 Ft/liter 

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

