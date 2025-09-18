  • Megjelenítés
Itt a történelmi fordulat: soha nem volt még ilyen a kötvénypiacon
Történelmi fordulat a kötvénypiacon: az olasz és francia 10 éves államkötvények hozama csütörtökön azonos szintre került, ami a befektetői hangulat jelentős változását tükrözi a két ország megítélésében.

A két kötvény hozama közötti különbség, az úgynevezett spread, először csökkent nullára a LSEG adatai szerint. Ez az érték áprilisban még körülbelül 50 bázispont volt, a 2020-as COVID-válság idején pedig a 200 bázispontot is elérte.

Ez fordulópontot jelent a befektetői hangulatban Franciaország és Olaszország megítélésében.

Franciaországot hagyományosan az euróövezet egyik legbiztonságosabb kibocsátójának tekintették, míg Olaszország költségvetési problémái 2012-ben, az államadósság-válság idején komolyan veszélyeztették az eurózóna stabilitását.

A francia 10 éves kötvények hozama hónapok óta folyamatosan emelkedik, mivel az államháztartás fenntarthatóságával kapcsolatos aggodalmak és a lassuló gazdaság csökkentették a befektetők érdeklődését a francia adósság iránt.

Ezzel párhuzamosan Olaszországban a politikai stabilitás és a befektetők által hitelesnek tartott adósságcsökkentési pálya lehetővé tette, hogy az olasz kötvények profitáljanak a kockázatos eszközök 2023 vége óta tartó emelkedéséből és az Európai Központi Bank monetáris lazításából.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

