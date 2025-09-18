Itt az első fordulat: olvadhat az USA és Kína közötti fagyos viszony?

Kína leállítja a Google elleni trösztellenes vizsgálatot, miközben a Peking és Washington közötti kereskedelmi tárgyalások a TikTok és az Nvidia ügyében folytatódnak.

A Financial Times csütörtöki jelentése szerint Kína taktikai váltást hajtott végre, és a szabályozási fókuszt az Nvidia felé irányította, amit tárgyalási eszközként használ az amerikai-kínai kereskedelmi megbeszéléseken.

A Google elleni vizsgálat lezárásával Peking rugalmasságot jelez Washington felé.

A kínai Piaci Szabályozási Államigazgatási Hivatal (SAMR), amely februárban indította a vizsgálatot a Google ellen, most úgy döntött, hogy ejti az ügyet.

A Google korábban nem kapott hivatalos értesítést a vizsgálat lezárásáról. A SAMR korábban csak annyit közölt, hogy a Google feltételezhetően megsértette az ország trösztellenes törvényét, de részleteket nem hozott nyilvánosságra.

A héten Kína az Nvidia-t vádolta meg trösztellenes törvénysértéssel egy előzetes vizsgálatot követően, amely a kaliforniai cég üzleti gyakorlatát vizsgálta.

Az elmúlt hat hónapban a két ország között fokozódott a feszültség, miután Donald Trump amerikai elnök jelentős vámokat vetett ki Kínára, majd 30%-ra csökkentette azokat, és a népszerű TikTok közösségi alkalmazás betiltásával fenyegetett. Kína válaszul 10%-os vámokat vezetett be, és trösztellenes vizsgálatokat indított amerikai cégek, köztük a Google anyavállalata, az Alphabet ellen.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images