  • Megjelenítés
Itt az első fordulat: olvadhat az USA és Kína közötti fagyos viszony?
Gazdaság

Itt az első fordulat: olvadhat az USA és Kína közötti fagyos viszony?

Portfolio
Kína leállítja a Google elleni trösztellenes vizsgálatot, miközben a Peking és Washington közötti kereskedelmi tárgyalások a TikTok és az Nvidia ügyében folytatódnak.

A Financial Times csütörtöki jelentése szerint Kína taktikai váltást hajtott végre, és a szabályozási fókuszt az Nvidia felé irányította, amit tárgyalási eszközként használ az amerikai-kínai kereskedelmi megbeszéléseken.

A Google elleni vizsgálat lezárásával Peking rugalmasságot jelez Washington felé.

A kínai Piaci Szabályozási Államigazgatási Hivatal (SAMR), amely februárban indította a vizsgálatot a Google ellen, most úgy döntött, hogy ejti az ügyet.

A Google korábban nem kapott hivatalos értesítést a vizsgálat lezárásáról. A SAMR korábban csak annyit közölt, hogy a Google feltételezhetően megsértette az ország trösztellenes törvényét, de részleteket nem hozott nyilvánosságra.

A héten Kína az Nvidia-t vádolta meg trösztellenes törvénysértéssel egy előzetes vizsgálatot követően, amely a kaliforniai cég üzleti gyakorlatát vizsgálta.

Kapcsolódó cikkünk

Rossz hírt kapott az Nvidia Kínából

Itt a fordulat az AI-versenyben: komoly ütés érheti az Nvidiát

Az elmúlt hat hónapban a két ország között fokozódott a feszültség, miután Donald Trump amerikai elnök jelentős vámokat vetett ki Kínára, majd 30%-ra csökkentette azokat, és a népszerű TikTok közösségi alkalmazás betiltásával fenyegetett. Kína válaszul 10%-os vámokat vezetett be, és trösztellenes vizsgálatokat indított amerikai cégek, köztük a Google anyavállalata, az Alphabet ellen.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Pénzgyáros AI

Az AI az új vasút -&#160;írtuk nemrég egy posztunkban. Beruházási oldalról tényleg lehet így tekinteni, de vagyongyarapítási oldalról inkább a kriptóra hasonlít: egyetlen szektor ilyen... Th

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Future of Finance 2025

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 19.

Network on Wheels - Portfolio Sunday Business Ride

2025. szeptember 21.

KECSKEMÉT - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 22.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Uganda Kampala
Gazdaság
Elfogadtak egy homofób törvényt, az adósságpokol tornácára taszították az országot
Pénzcentrum
Ezek az ingatlanok lehetnek 2025 legjobb befektetései: felrobbant a piac, rengetegen keresik őket
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility