Konténer osztálytermeket adtak át Frankfurtban. EKB-elnök: "Ez megalázó"

A szóban forgó oktatási intézmény egy 13 tagú hálózat része, ahol többnyelvű képzést biztosítanak EU-s tisztviselők gyerekeinek. Az épület évről-évre egyre zsúfoltabbá vált: eredetileg 800 diák befogadására tervezték, miközben az iskolába már 1700 tanuló jár. A következő 7 évben ráadásul további 800 fiatalra számítanak.

Frankfurt több mint egy évtizede nem tudta teljesíteni az EKB-val és Hesse tartományával fennálló szerződéses kötelezettségét, hogy egy nagyobb helyet találjon, a helyzet megoldása pedig a láthatáron sem volt.

Ezért vette a központi bank végül saját kezébe az ügyet, és adott támogatást 10 új konténer osztályterem kialakításához. A pénz egy részét a német kormány visszatéríti majd.

Ez megalázó. Ragaszkodom ahhoz, hogy ez egy ideiglenes megoldás

– jelentette ki Lagarde szerdán, amikor meglátogatta az új termeket. "Támogattam a frankfurti polgármestert, amikor megpróbálta Frankfurtba hozni az AMLA-t" – tette hozzá az európai pénzmosás elleni ügynökégre célozva. Azt is mondta, hogy a támogatása részben a város azon ígéretén alapult, hogy a gyerekek jó oktatásban részesülnek majd az Európai Iskolában.

"Frankfurt városa nevetség tárgyává tette magát" – foglalta össze a helyzetet egy, a Financial Timesnak nyilatkozó forrás, aki közelről követi a város ügyeit. Szerinte az eset hozzájárul ahhoz a benyomáshoz, hogy "Németországban már semmi sem működik". Igaz, a nagyobb helyszín keresése az iskolának egyfajta "gazdagok problémájának" tűnt sok helyi önkormányzati politikában résztvevő számára, így nem szerepelt a prioritási lista tetején.

Lagarde szerdán azt kérte, hogy gondolkodjanak el azon, hogy a saját határukon kívül keressenek megoldást a problémára és a közeli Offenbachban nézzenek potenciális új helyszín után. Csakhogy a két város közt nagy múltra visszatekintő rivalizálás húzódik: a frankfurtiak gyakran lenézik kisebb és szegényebb szomszédjukat, akiknek nem tetszik, hogy a pénzügyi központban mennyire fent hordják az orrukat.

Frankfurt gyorsan visszautasította a felvetést, hogy Offenbachban legyen a bővítés, mert szerintük a terület "túl kicsi".

Címlapkép forrása: EU