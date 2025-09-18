Magyarország csak egy összeszerelő üzem lenne? Ennek ellentmond, hogy hazánk a világ elitklubjában kapott helyet

Portfolio AI & Digital Transformation 2025 Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

A BME-s innovációk a világegyetemre tekintenek, és itt megvannak a mechanizmusok, amelyek az üzleti hasznosulást lehetővé teszik. Ahhoz, hogy az egyetem erős innovátor legyen, képesnek kell lennie az alapkutatások továbbvitelére, és ebből lesz a deep tech: komoly tudományos eredmény diszruptív potenciállal

– nyitotta meg az eseményt Dr. Levendovszky János kutatási és innovációs rektorhelyettes a Műegyetemen kedden.

Az eseményen két kutatás volt a fókuszban, amelyhez a BME egykori hallgatója, Kapu Tibor a Nemzetközi Űrállomáson végzett munkájával járult hozzá. A két szóban forgó projekt nem is különbözhetne jobban: az egyik egy, már a termékfejlesztés fázisában lévő, konkrét probléma megoldására fejlesztett innováció, míg a másik egy geometriai alapkutatás, melynek hasznos potenciálja a jövőben derülhet ki. Ami összeköti őket: a műegyetemi háttér.

Szemészeti áttörés az űrben és a Földön

Az első projektet Dr. Balogh-Weiser Diána, a BME Szerves Kémia és Technológia tanszékének docense mutatta be. A kutatás célja a NASA által az űrutazás öt legnagyobb egészségügyi kihívása közé sorolt SANS (Spaceflight Associated Neuro-ocular Syndrome) tünetegyüttes kezelése. Ez a betegség

a mikrogravitációban tartósan tartózkodó űrhajósok látásromlását okozza,

és komoly akadályt jelent a hosszabb küldetések megvalósításában.

A BME kutatócsoportja egy nanoszálas, mindössze néhány milliméteres szemészeti inzertet fejlesztett ki, amelyet az alsó szemhéj alá helyezve fokozatosan adagolható a hatóanyag. Az űrben a szemcseppek használata nehézkes, így ez a módszer praktikusabb és hatékonyabb megoldást kínál.

a fejlesztés eredeti mozgatórugója ugyan az, hogy gravitáció híján nagyon nehézkes a szemcseppek használata, de a szilárd inzert a földi szemészeti kezelésekben is sok esetben hatékonyabb lehet a cseppnél

– magyarázta a BME kutatója. "Az ISS-en végzett kísérletek sikeresnek bizonyultak, a begyűjtött adatok elemzése jelenleg zajlik" - tette hozzá.

Az eddigi eredmények alapján jó esély van a fejlesztés folytatására és engedélyeztetésére – nemcsak az űrben, hanem a földi orvoslásban is, ahol az inzert előnye a hatóanyag-kioldódás szabályozhatósága és a minimális idegentest-érzés.

Geometriai felfedezés a súlytalanságban

A másik bemutatott kutatás Dr. Domokos Gábor, a Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék egyetemi tanárának nevéhez kötődik. Ő és csapata felfedezte a lágy cellák (soft cells) nevű új formaosztályt, amelynek különlegessége, hogy

hézagok és éles csúcsok nélkül tölti ki a teret.

A felfedezés nagy visszhangot váltott ki, megjelent a Scientific American címlapján is, most pedig az AX-4 misszió keretében Kapu Tibor a súlytalanságban demonstrálta egy vízből álló lágy cella létrehozásával.

A kísérlet rámutatott, hogy a gravitáció hiányában teljesen más szabályok érvényesülnek, és olyan tapasztalatokat nyújtott, amelyek a geometria és az anyagtudomány számára is új távlatokat nyithatnak.

Rengeteget tanultunk ebből, mert gravitáció nélkül minden teljesen más, az intuíciónk erre az állapotra nem működik. Kivételes lehetőség volt, hogy geometriát tanulmányozhattunk ilyen körülmények között

– jelentette ki Dr. Domokos Gábor.

Bár gyakorlati alkalmazásai egyelőre nem ismertek, a kutatók szerint a forma a jövőben megoldást adhat különböző térkitöltési problémákra. Domokos párhuzamot vont korábbi felfedezésével, a Gömböccel, amely több mint egy évtizeddel később inspirálta egy új típusú inzulinkapszula kifejlesztését.

Magyar siker a nemzetközi űrkutatásban

Az eseményen egy pódiumbeszélgetést is helyet kapott, amelyen a két kutató mellett Dr. Schlégl Ádám ortopéd szakorvos, a HUNOR-program egyik űrhajósjelöltje és Örökös-Tóth István, a HUNOR program főmérnöke is részt vett. Kezdésként elhangzott, hogy

az űripar 15–35 százalékos növekedési pálya előtt áll, miközben Kína és India erősödő jelenléte határozza meg a versenyt

- emelte ki Dr. Schlégl Ádám. "Európa e téren lemaradásban van, de az utóbbi években itt is érzékelhető némi fellendülés" - tette hozzá.

A szakértők kiemelték, hogy a Nemzetközi Űrállomás rendkívül zsúfolt kísérleti naptárába bekerülni szinte lehetetlen, így óriási eredmény, hogy a magyar fejlesztések helyet kaptak. Kapu Tibor összesen 25 kísérletet hajtott végre, ami rekordnak számít ilyen rövid idő alatt.

Ez egy szűk körű klub, ahová kis szereplők ritkán jutnak be – a HUNOR-program tehát valódi gyorsítópályát biztosított

– hangsúlyozta Örökös-Tóth István.

Dr. Balogh-Weiser Diána kiemelte, hogy a saját kísérletük jelentőségét nemcsak annak konkrét eredménye adja, hanem az is, hogy a csapatuk szemléletmódja is rengeteget változott a projekt alatt.

Arra a kérdésre, hogy volt-e korábban a szemcseppek kiváltását célul kitűző kutatás, azt felelte:

több is, de egyik sem jutott el az emberi kipróbálásig, pláne nem az űrig

– azokhoz képest az inzertjük nagy előnye a hatóanyagleadás késleltetésének lehetősége, valamint a minimális idegentest-érzés.

Dr. Schlégl Ádám mesélt az űrhajósok kiválasztási folyamatáról is, hiszen egyike volt a jelölteknek. Azt mondta,

egy mai űrhajósnak afféle svájcibicskának kell lennie: az átlagnál kicsit jobb kutatónak, mérnöknek, szerelőnek, kommunikátornak egyszerre

– és közben pszichológiailag is nagyon stabilnak.

A NASA a pszichológiai problémákat tekinti az emberes űrrepülések fő kockázatának, ezért a jelöltek rengeteg kérdőívet, csoportos gyakorlatot, stressztűrésvizsgálatot csinálnak végig. A másik alapkövetelmény az egészségügyi alkalmasság: a szervezetnek ne legyen potenciálisan vészhelyzetet jelentő problémája, sem abnormális adaptációs mechanizmusa. Emiatt kell Gripenen repülni, illetve túlélőképzésen, alvás- és ételmegvonáson átesni - tette hozzá.

Végül elhangzott az utolsó kérdés is:

merre tovább? Lesz-e a mostani magyar űrprogramnak folytatása?

Örökös-Tóth István jelezte, hogy a döntéshozóknál a labda, nekik kell határozniuk arról, adnak-e további finanszírozást. Dr. Balogh-Weiser Diána és Dr. Domokos Gábor egyaránt úgy vélte, lennének még olyan ötleteik, amelyek érdekelhetnék az űrkutatást, utóbbi pedig hozzátette, ott volt, amikor magyar diákok megismételték Kapu Tibor űrbéli kísérleteinek egy részét, és amit látott, annak alapján biztos benne:

ha semmi mást nem csináltunk, mint egy generáció tehetségeit inspiráltuk, már az is megérte.