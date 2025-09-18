Másfél éves csúcsra ugrott az infláció a szomszédban, reagált is a kormány

A végleges adatok szerint az osztrák infláció az előzetes becsléssel összhangban 4,1 százalékra, 2024 márciusa óta a legmagasabb szintre emelkedett augusztusban.
Az infláció gyorsulásához jelentősen hozzájárult, hogy az üzemanyagárak kevésbé mérsékelték a fogyasztói árak növekedését, mint a közelmúltban, miközben a villamos energia ára is tovább emelkedett
- nyilatkozta Manuela Lenk, az osztrák statisztikai hivatal vezérigazgatója.
Az osztrák statisztikai hivatal közleménye szerint augusztusban az infláció fő hajtóereje a lakhatási- és közműdíjak előző havi 5,7 százaléknál gyorsabb ütemű, 6,1 százalékos drágulása volt. A vendéglátóiparban az áremelkedés éves üteme 6,1 százalék volt, amely jócskán meghaladta az összesített inflációt. Az élelmiszerek és alkoholmentes italok árnövekedése az előző havival megegyezően 5,2 százalék volt, ezzel szemben az alkohol- és dohánytermékek ára gyorsuló ütemben, 3,8 százalékkal emelkedett a júliusban jegyzett 3,6 százalékot követően. A ruházati termékek és lábbelik ára 4,5 százalékkal emelkedett éves szinten, ami éles fordulatot jelez a júliusban jegyzett 0,2 százalékos csökkenés után.
Ausztria kormánya azonnal reagált is a gyorsuló inflációra és bejelentette az ingatlanok bérleti díjainak korlátozását
- számolt be róla a Bloomberg. Az intézkedéssel a kormány az ingatlanok megfizethetőségét szeretné javítani, valamint mérsékelni az árnyomást. Az intézkedés jól tükrözi az osztrák kormány elkötelezettségét az infláció csökkentésével kapcsolatban. Intézkedésekre márpedig szükség is van, a tartósan makacs drágulás ugyanis versenyképességi romlásához vezet és aláássa a gazdaság stabilitását.
A bérlők jövő évtől nem emelhetik a bérleti díjakat az infláció teljes mértékével, az átlagos áremelkedés 3 százalékot meghaladó részének ugyanis csak a fele jelenhet meg a bérleti díjakban. A magánszerződések minimális időtartama ezzel együtt 3 évről 5 évre emelkedik.
A korlátozás - amelyet Andreas Babler alkancellár és szociáldemokrata pártelnök jelentett be - hasonló logikát követ, mint a lakásszövetkezetek és önkormányzati lakásokra alkalmaznak. Ez utóbbiak díjai jövőre 1 százalékkal, 2027-ben pedig 2 százalékkal emelkedhetnek.
Az osztrák lakásárak 2010 óta 113 százalékkal emelkedtek, ami az Eurostat adatai szerint körülbelül kétszerese az Európai Unió átlagának. A bérleti díjak ugyanebben az időszakban több mint 70 százalékkal emelkedtek, miközben az EU-ban csak 28 százalékkal. A nagy emelkedés ellenére az osztrák ingatlanpiac még csak az uniós dobogóra sem fér fel, 2010 óta ugyanis Magyarországon (234 százalék), Észtországban (228 százalék) és Litvániában (187 százalék) nőttek legtöbbet a lakásárak. Az albérleti díjak szintén Észtországban (212 százalék), Litvániában (175 százalék) és hazánkban (114 százalék) változtak a legtöbbet, de a drágulás mértéke itt sokkal különbözőbb volt. Az Európai Unió országaira vonatkozó rangsorban lakásár-emelkedést nézve Ausztria az 5., míg bérleti díjak esetében a 8. helyet foglalja el.
