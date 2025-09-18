Megjött a figyelmeztetés: 1,3 millió magyar mobilhasználót érint

Kollár Péter, a hatóság frekvencia- és azonosítógazdálkodási igazgatója a 2G hazai kivezetéséről tartott eseményen emlékeztetett: a 3G lekapcsolásával ellentétben a 2G kivezetésekor már
nem fog rendelkezésre állni "védőhálóként" egy régebbi technológia, ezért a folyamat a korábbiaknál is alaposabb felkészülést igényel minden érintettől.
A 2G kivezetésének legfontosabb aspektusait, így a jelenlegi használati trendeket, a folyamatot nehezítő tényezőket és a lehetséges megoldásokat, forgatókönyveket ismertető szimpóziumon a szakértők azt hangsúlyozták, hogy a 2G rendszer fenntartása igen költséges, hatékonysága pedig már nagyon alacsony az új technológiákhoz képest, ezért szükségszerűvé vált annak kivezetése.
Kiket érint a 2G lekapcsolása?
A várhatóan az évtized végén megvalósuló lekapcsolásig azonban biztosítani kell a szolgáltatást. Ez azért is nagyon fontos, mert az üzleti ügyfelek mellett még
a háztartásokban is mintegy 1,3 millió olyan, jellemzően nyomógombos mobilkészülék van forgalomban,
ami nem kompatibilis a mára már teljesen elterjedt 4G technológiával, így számukra teljesen megszűnne a szolgáltatás a 2G kivezetésével. Az ágazatban tapasztalható jó partneri együttműködést mutatja, hogy két mobilszolgáltató, a Telekom és a Yettel 2026-tól egy közös 2G rádióhálózattal szolgálja ki a fogyasztókat, mert a 2G hang és adat forgalmuk már nem igényli a két külön hálózatot.
Így haladnak a világban a 2G kivezetésével
A rendezvényen a szakemberek bemutatták a jelenlegi nemzetközi trendeket és kivezetési tapasztalatokat is, amelyek azt mutatják, hogy bár vannak a világon olyan országok (például az Amerikai Egyesült Államok, Dél-Korea, Japán, Kanada, Szingapúr, Kína), ahol már hamarabb elkezdték ezt a folyamatot, Európában a legtöbb szolgáltató a magyarországi szereplőkhöz hasonlóan leghamarabb 2028-30-ra tervezi a 2G szolgáltatás lekapcsolását.
A 2G hálózat fokozatos kivezetésében, a zökkenőmentes átállásban, a fogyasztók folyamatos tájékoztatásában minden résztvevő érdekelt, az NMHH pedig hatóságként segíti ezt a folyamatot például olyan szakmai rendezvények szervezésével, mint amilyen a mostani is volt - írták a közleményben.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Ez nem jó hír a Fednek
Még sincs baj a munaerőpiacon.
Megjött a figyelmeztetés: 1,3 millió magyar mobilhasználót érint
Nem lesz régebbi technológia "védőhálóként".
Itt vajon mi történik? – Csúnyán beesett az EU támogatottsága az egyik legnépesebb tagállamában
Eközben a NATO-ba és a hadseregbe vetett bizalom folyamatosan nő.
Hajmeresztő összeesküvés-elmélet terjed Charlie Kirk haláláról – Rendkívüli videót tett közzé Izrael vezetője
Benjamin Netanjahu rendkívüli videóban reflektált a futótűzként terjedő vádakra.
Befektet az Nvidia az Intelbe: több mint 30 százalékot ugrott az árfolyam!
Megmenekül a bajba került chipgyártó.
Heves indulatokat okoz a medvék felbukkanása itthon: mi lesz ennek a vége?
Egyre több a medve Magyarországon.
Nem változott a brit alapkamat
A döntés megfelel a várakozásoknak.
Nem Magyar Péterre erősödik a forint!
Csak egy kicsit.* Idén (kis túlzással) a világ összes fejlődő piaci devizája erősödött, mert a dollár gyengülésnek ilyesmi hatása szokott lenni. Áramlik ki a pénz... The post Nem Magyar P
Árfolyamcsapda a pályázatokban - mi történik a devizás számlákkal?
A pályázatok világában nem ritka, hogy a forint mellett euróban vagy dollárban kiállított számlákkal találkozunk. Elsőre talán csak egy adminisztratív részletnek tűnik, de valójában sorsf
Otthon Start: 10 új brutális kérdés a 3%-os csodahitelről (videó)
Első hallásra verhetetlen ajánlatnak tűnik: maximum 3%-os kamattal felvehető lakáshitel, ráadásul akár 25 évre. De vajon tényleg ilyen egyszerű? A videóban Argyelán József és Molnár Péter
Javításhoz való jog a tervezett elavulás ellen
Hogy lehet az, hogy míg dédanyáink ifjúkorában egy nejlonharisnya élethosszig kitartott, ma már néhány használat után elszakad? A válasz nem hibás mérnöki vagy üzleti döntésekben... The p
Jóváhagyta az Európai Parlament a karbonvám (CBAM) módosításokat
A CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, karbonvám) kötelezettségek teljesítésének átmeneti időszaka 2025 végén lezárul. Az Európai Bizottság az eddigi tapasztalatok alapján szükségesnek
Why prices hike, but inflation stays the same
Popular opinion says that inflation is much higher than official figures. Some say the numbers are fixed, but there could be other explanations. The post Why prices hike, but inflation stays the same appea
Követett részvények - 2025. szeptember
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
A projektzárás négy arca, és miért fájhat nagyon, ha összekevered
Mikor tekinthető befejezettnek egy támogatott projekt? Amikor az utolsó gépet beüzemelték? Amikor az utolsó számlát kiegyenlítették? Vagy amikor az Irányító Hatóság végre rábólinthat a z
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Heves indulatokat okoz a medvék felbukkanása itthon: mi lesz ennek a vége?
Egyre több a medve Magyarországon.
Mégis mi történik most a magyar tejiparban?
Milyen problémákkal néz szembe az ágazat?
Újabb kínai gyár jöhet Magyarországra - Szemfényvesztés vagy óriási biznisz?
Mit hoz a Wisdom Motor?