Megszavazták az idei német költségvetést

A német Bundestag elfogadta a 2025-ös szövetségi költségvetést, amely a CDU/CSU és az SPD támogatásával született meg. Az új kormány első büdzséje 502,5 milliárd eurónyi kiadással számol, miközben a tervek szerint 143,2 milliárd euró új hitelt vesznek fel – ez a Német Szövetségi Köztársaság történetének második legnagyobb eladósodása. Mindeközben a nyugdíjak finanszírozása már az összes költés negyedére rúg az egyre inkább elöregedő országban.

A kormány célja a gazdasági stagnálás megtörése, ezért több mint 115 milliárd eurót fordít beruházásokra, elsősorban az infrastruktúra fejlesztésére. Emellett kiemelt szerepet kap a honvédelem: a védelmi kiadások 62 milliárd euróra emelkednek, amit további 24 milliárd egészít ki a Bundeswehr speciális alapjából. Így összesen több mint 86 milliárd euró áll rendelkezésre a haderő számára, amivel Németország a NATO tagállamok közül a negyedik legtöbbet fordít erre a célra az USA, Franciaország és Lengyelország után. GDP-arányosan az összeg nagyjából 2 százaléknak felel meg, ami ugyan növekedés a korábbi évekhez képest, azonban valószínűleg csak a katonai szövetség középmezőnyének végére lesz elég.

A költségvetés hangsúlyos része a szociális kiadások finanszírozása is:

csak a nyugdíjrendszerre 122,5 milliárd eurót szánnak, ami az összes kiadás negyede.

Az EU-ban tavaly az állami költéseknek átlagosan 12 százalékát fordították a területre. Ebből is látszik, hogy Németországban különösen súlyosan terheli meg a nyugdíjak finanszírozása a közös pénzügyeket – és ebben a társadalom elöregedésével nem sok javulás várható. Nem csoda, hogy nemrég már Friedrich Merz német kancellár biztatta videóüzenetben a német fiatalokat arra, hogy ők is gondoskodjanak a saját jövőjükről, és fektessenek be a tőzsdén.

Különlegesség, hogy az elfogadott büdzsé mindössze három hónapig marad érvényben.

Ennek az az oka, hogy az előző német kormánykoalíció tavaly év végén éppen a költségvetés körüli vitákban robbant szét. Új választásokat kellett kiírni, és mindeddig a kontinens legnagyobb gazdasága ideiglenes büdzsével működött. Az új, 2026-os tervezet kidolgozása már megkezdődött, és várhatóan még Karácsony előtt szavazhat róla a parlament.

Míg a kormány a költségvetést beruházási programként méltatta, a Zöldek és a Baloldal könyvelési trükköket emlegettek, az AfD pedig a szigorú adósságfék visszaállítását követelte.

