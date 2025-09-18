Mi történt? Soha ennyi devizatartaléka nem volt Magyarországnak

Hónapok óta csúcsközelben ingadozott Magyarország devizatartaléka, utoljára a júniusi dollárkötvény-kibocsátás hozott egy kis emelkedést. Csak azért nem emelkedett új történelmi rekordra a tartalék összege, mert az egyéb tényezőkben hagyományosan nagy az ingadozás, ez többnyire a tartalékkezeléssel kapcsolatos derivatív műveleteket takarja. Augusztusban aztán
eljött az áttörés, a 48,4 milliárd eurós devizatartalék új csúcsot jelent.
Az előző hónaphoz képest 1,3 milliárd euró volt a növekedés, amit vélhetően elsősorban uniós források beérkezésének volt köszönhető, hiszen más nem magyarázna ekkora növekedést. A már említett júniusi dollárkötvény óta nem volt nemzetközi kibocsátás, amiből deviza folyhatott volna be.
A teljes tartalék 21,3%-át tette ki az arany, aminek értéke augusztus végén 10,3 milliárd euró volt. Az elmúlt egy évben jórészt a nemesfém világpiaci árának emelkedése okozta a tartalék összegének emelkedését, hiszen tavaly augusztusban még „csak” 6,9 milliárd eurót ért a jegybanki arany. Közben az aranytartalék mennyisége nem változott, viszont a világpiaci ár emelkedése miatt majdnem 50%-kal értékelődött fel. Közben a teljes tartalék mindössze 1,3 milliárd euróval hízott, vagyis az arany nélkül vastagon csökkenést mutatott volna ki az MNB.
A jegybank adataiból képet kaphatunk a forint piaci pozicionáltságáról is. Eszerint augusztus végén 11,9 milliárd eurónyi forint elleni (short) pozíció volt a piacon, amihez 12,2 milliárd eurónyi forint melletti (long) párosult. A 287 millió eurós különbözet jelentősen elmaradt a júliusi 1,5 milliárdtól és a júniusi 3,8 milliárdtól, ez nagyrészt a nyár végi „uborkaszezonnak” tudható be.
Szeptember eleje óta azonban ismét rákapcsolt a forint, az árfolyam alakulását látva nem lenne meglepő, ha ismét aktivizálták volna magukat a magyar deviza melletti befektetők az utóbbi hetekben.
Címlapkép forrása: Portfolio
Most dől el, ki maradhat talpon a pénzügyi forradalomban
A McKinsey szakértői bemutatták a versengő bankok legnagyobb kihívásait.
Végzetes hibát vétett Putyin szövetségese: leleplezte a szupertitkos bázist, érkezett az ukrán támadás
Apránként rakták össze a részleteket.
Máris itt a fordulat ennél a magyar részvénynél?
Érdekes mozgásokat láthatunk.
Hozamesés, óriási kereslet, megemelt befogadott ajánlatok a csütörtöki állampapír-aukciókon
Nagy mozgások a kötvénypiacon.
Kiebrudalná az oroszokat a lengyel ellenzék Varsó szívéből: két jó okuk is van erre
Jarosław Kaczyński PiS-elnök eltávolítaná az orosz nagykövetséget jelenlegi helyéről.
Drasztikus váltás jön az IKEA-nál
Új irányt vehet a bútorlánc.
Kiderült: súlyos százezreket bukhatsz így a lakásfelújításon
3.4% az úgynevezett kontárinfláció.
Valóságos légicsata alakult ki Ukrajnában: leszedték az oroszok sztárfegyverét
Nem gyakran látni ilyet.
Nem Magyar Péterre erősödik a forint!
Csak egy kicsit.* Idén (kis túlzással) a világ összes fejlődő piaci devizája erősödött, mert a dollár gyengülésnek ilyesmi hatása szokott lenni. Áramlik ki a pénz... The post Nem Magyar P
Árfolyamcsapda a pályázatokban - mi történik a devizás számlákkal?
A pályázatok világában nem ritka, hogy a forint mellett euróban vagy dollárban kiállított számlákkal találkozunk. Elsőre talán csak egy adminisztratív részletnek tűnik, de valójában sorsf
Otthon Start: 10 új brutális kérdés a 3%-os csodahitelről (videó)
Első hallásra verhetetlen ajánlatnak tűnik: maximum 3%-os kamattal felvehető lakáshitel, ráadásul akár 25 évre. De vajon tényleg ilyen egyszerű? A videóban Argyelán József és Molnár Péter
Javításhoz való jog a tervezett elavulás ellen
Hogy lehet az, hogy míg dédanyáink ifjúkorában egy nejlonharisnya élethosszig kitartott, ma már néhány használat után elszakad? A válasz nem hibás mérnöki vagy üzleti döntésekben... The p
Jóváhagyta az Európai Parlament a karbonvám (CBAM) módosításokat
A CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, karbonvám) kötelezettségek teljesítésének átmeneti időszaka 2025 végén lezárul. Az Európai Bizottság az eddigi tapasztalatok alapján szükségesnek
Why prices hike, but inflation stays the same
Popular opinion says that inflation is much higher than official figures. Some say the numbers are fixed, but there could be other explanations. The post Why prices hike, but inflation stays the same appea
Követett részvények - 2025. szeptember
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
A projektzárás négy arca, és miért fájhat nagyon, ha összekevered
Mikor tekinthető befejezettnek egy támogatott projekt? Amikor az utolsó gépet beüzemelték? Amikor az utolsó számlát kiegyenlítették? Vagy amikor az Irányító Hatóság végre rábólinthat a z
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Heves indulatokat okoz a medvék felbukkanása itthon: mi lesz ennek a vége?
Egyre több a medve Magyarországon.
Mégis mi történik most a magyar tejiparban?
Milyen problémákkal néz szembe az ágazat?
Újabb kínai gyár jöhet Magyarországra - Szemfényvesztés vagy óriási biznisz?
Mit hoz a Wisdom Motor?