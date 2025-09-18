  • Megjelenítés
Mi történt? Soha ennyi devizatartaléka nem volt Magyarországnak

Portfolio
Új történelmi csúcsra emelkedett augusztusban az MNB nemzetközi tartalékainak összege – derül ki a jegybank friss statisztikájából. A 48,4 milliárd eurós tartalék egy hónap alatt 1,3 milliárdos növekedést jelentett. Közben kicsit csillapodott a befektetők forint melletti pozicionáltsága, de ez elsősorban a nyári uborkaszezonnak volt betudható, az árfolyam alakulásából kiindulva szeptemberben megint megmozdulhattak a profi befektetők.
Hónapok óta csúcsközelben ingadozott Magyarország devizatartaléka, utoljára a júniusi dollárkötvény-kibocsátás hozott egy kis emelkedést. Csak azért nem emelkedett új történelmi rekordra a tartalék összege, mert az egyéb tényezőkben hagyományosan nagy az ingadozás, ez többnyire a tartalékkezeléssel kapcsolatos derivatív műveleteket takarja. Augusztusban aztán

eljött az áttörés, a 48,4 milliárd eurós devizatartalék új csúcsot jelent.

Az előző hónaphoz képest 1,3 milliárd euró volt a növekedés, amit vélhetően elsősorban uniós források beérkezésének volt köszönhető, hiszen más nem magyarázna ekkora növekedést. A már említett júniusi dollárkötvény óta nem volt nemzetközi kibocsátás, amiből deviza folyhatott volna be.

A teljes tartalék 21,3%-át tette ki az arany, aminek értéke augusztus végén 10,3 milliárd euró volt. Az elmúlt egy évben jórészt a nemesfém világpiaci árának emelkedése okozta a tartalék összegének emelkedését, hiszen tavaly augusztusban még „csak” 6,9 milliárd eurót ért a jegybanki arany. Közben az aranytartalék mennyisége nem változott, viszont a világpiaci ár emelkedése miatt majdnem 50%-kal értékelődött fel. Közben a teljes tartalék mindössze 1,3 milliárd euróval hízott, vagyis az arany nélkül vastagon csökkenést mutatott volna ki az MNB.

A jegybank adataiból képet kaphatunk a forint piaci pozicionáltságáról is. Eszerint augusztus végén 11,9 milliárd eurónyi forint elleni (short) pozíció volt a piacon, amihez 12,2 milliárd eurónyi forint melletti (long) párosult. A 287 millió eurós különbözet jelentősen elmaradt a júliusi 1,5 milliárdtól és a júniusi 3,8 milliárdtól, ez nagyrészt a nyár végi „uborkaszezonnak” tudható be.

Szeptember eleje óta azonban ismét rákapcsolt a forint, az árfolyam alakulását látva nem lenne meglepő, ha ismét aktivizálták volna magukat a magyar deviza melletti befektetők az utóbbi hetekben.

Címlapkép forrása: Portfolio

