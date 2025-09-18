Nagy bajok vannak a Woltnál

A Nemzetgazdasági Minisztérium irányítása alatt működő Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) átfogó vizsgálatot folytatott a Wolt cégcsoporthoz tartozó két vállalkozással szemben. A hatóság több súlyos jogsértést tárt fel, ezért az illetékes kormányhivatal összesen 200 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki.

Az utóbbi időben jelentősen megnőtt az ételkiszállítással kapcsolatos panaszok száma. A fogyasztók sokszor

a kiszállított termékek állapotát kifogásolták,

ezért rendkívüli ellenőrzés indult a piaci gyakorlat feltárására. A hatóság tavaly már vizsgálta a legnagyobb szereplőket, de a folyamatos ellenőrzések újabb jogsértéseket derítettek ki.

A Wolt Services Magyarország Kft. esetében a hatóság megállapította, hogy a vállalkozás több alkalommal fiatalkorúaknak értékesített tiltott termékeket, köztük alkoholt és energiaitalt. Emellett szabálytalan akciókat hirdetett, nem tüntette fel az akciós egységárat, valamint nem biztosított előzetes tájékoztatást a cég nevéről és elérhetőségeiről – a fogyasztó csak a számla kézhezvételekor tudta meg, mely vállalkozással szerződött.

A platformot üzemeltető Wolt Magyarország Kft. vizsgálata szintén súlyos hiányosságokat tárt fel. A cég elavult panaszkezelési lehetőségekről tájékoztatta a fogyasztókat, ami megnehezítette a jogérvényesítést. Jogellenesen korlátozta több termék esetében az elállási jogot, a weboldala nem felelt meg az akadálymentesítési előírásoknak, és nem adta meg előzetesen az értékesítő vállalkozások adatait.

A két eljárás végén a hatóság cégenként 100 millió forintos bírságot szabott ki. Az NKFH a fogyasztóvédelmi ügy mellett élelmiszer-biztonsági és élelmiszerlánc-felügyeleti vizsgálatot is indított, miközben a kormányhivatal a munkavédelmi szabályok betartását ellenőrzi a vállalkozásnál.

A minisztérium hangsúlyozta: a fogyasztóvédelemért felelős szervek a jövőben is határozottan fellépnek minden olyan esetben, amikor a vállalkozások megsértik a vásárlók jogait.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Róka Dániel