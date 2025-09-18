Nem itt van a forint helye, az év végére megint négyessel kezdődhet az euró

Az elmúlt hónapok jelentős erősödése után fordulhat a szélirány és az év hátralevő részében gyengülő pályára állhat a forint – vélekednek az Equilor elemzői. A szakértők szerint a 2025-ös évet így újra 400 feletti euróárfolyammal zárhatjuk. A magyar gazdaság idén mindössze 0,6%-kal bővülhet, 2026-tól azonban lendületet kaphat, a növekedés megközelítheti a 3 százalékot.

2025-ben mindössze 0,6%-kal bővülhet a magyar gazdaság, majd 2026-tól lendületet kaphat a növekedés, 2,8%-ra gyorsulhat az ütem – hangzott el az Equilor csütörtöki sajtóeseményén. A befektetési cég szakemberei szerint elsősorban a fogyasztásnak köszönhetően tudjuk elkerülni a tartós recessziót, a vállalati beruházások továbbra is nagyon gyengék. Az idei év végén és 2026 elején termelni kezdő új beruházások (BMW, BYD, CATL) önmagukban egy százalékpontot adhatnak hozzá a növekedési ütemhez – mondta Varga Zoltán, a cég szenior elemzője.

Az MNB az inflációs kockázatok miatt egyelőre nem tud kamatot csökkenteni, a legújabb nyilatkozatok alapján nem is gondolkodnak ilyen lépésen – emelte ki Varga. Szerinte van egy kis esély arra, hogy az év végén lazítani tud a jegybank, de valószínűbb, hogy erre majd csak 2026 elején kerül sor.

Az Equilor elemzői arra számítanak, hogy a költségvetési hiány csökkenhet a következő években, bár a kormányzati célt általában elvétjük. A tavalyi 4,9% után 2025-ben a GDP 4,6%-a lehet a deficit, majd ez 2026-ban 4,2%-ra zsugorodhat.

Jelenleg a magas kamat támogatja a forintot, érdemes lesz figyelni az MNB kommunikációját – mondta Varga Zoltán.

Fundamentálisan jelenleg picit túlértékelt a forint, arra számítunk, hogy az év végére 400 fölé emelkedik vissza az euró jegyzése

- hangsúlyozta a szenior elemző. Szerinte a túlértékeltséget elsősorban az MNB szigorú kommunikációja okozza.

A forint következő hónapokban várt gyengülésében szerepük lehet az őszi hitelminősítéseknek is. Az Equilor szerint a Standard & Poor’s valószínűleg nem fogja a befektetésre nem ajánlott kategóriába leminősíteni Magyarországot, mindössze 20% esélyt adnak erre. Ugyanakkor az elképzelhető, hogy a hitelminősítő újabb erős figyelmeztetést küld a kormánynak elsősorban a költségvetési pályával kapcsolatban. November végén a Moody’s esetében már 60% esélyt látnak egy leminősítésre, de azzal még nem kerülnénk a bóvli kategóriába, míg a Fitch december elején negatívra ronthatja a kilátásunkat, erre a cég szakértői 70% esélyt adnak. Varga Zoltán szerint ezek a hitelminősítői döntések és üzenetek a forint árfolyamát is befolyásolhatják, részben emiatt számítanak arra, hogy

az évet 403 körül zárja majd a magyar deviza az euróval szemben, majd onnan 2026-ban 408-ig, 2027-ben pedig 410-ig gyengülhet tovább.

Az új döntéshozókkal a Fed várhatóan nem fog ellenállni a kamatcsökkentési nyomásnak, holott az infláció óvatosságra adna okot, és a gazdaság helyzete sem indokolna monetáris élénkítést – mondta a nemzetközi kilátások kapcsán Aradványi Péter vezető elemző. Hozzátette, hogy a vámok eredője egyelőre inkább pozitív az USA szempontjából, érdemes lehet figyelni arra, hogy a legfelsőbb bíróság november elején kezdi a meghallgatásokat a vámokkal kapcsolatban. Az Európai Központi Bank (EKB) esetében az Equilor elemzői nem számítanak további jelentős kamatcsökkentésre, 2027-ben akár a kamat emelése is jöhet majd. Az eurózóna inflációja valószínűleg tartósan visszatért a 2%-os jegybanki célhoz, nem látszanak komoly felfelé mutató kockázatok.

A befektetési cég elemzői a magyar blue chipekkel kapcsolatban is elmondták meglátásaikat. Szerintük az OTP esetében folytatódhat a nyereségnövekedés, 20% feletti tőkearányos megtérülés jöhet a banknál. Becsléseik szerint az Otthon Start 400-450 milliárd forintnyi új hitelt jelenthet a pénzintézetnek elsősorban 2026-ban. A Mol esetében növekvő kockázatokat látnak, elsősorban az orosz olajról való leválás miatt, ez tükröződik a jelenlegi árfolyamban is. A Richter esetében a szakértők azt emelték ki, hogy magas osztalékhozamra lehet számítani a következő években is. A Magyar Telekomnál pedig kulcsfontosságú pillanat lehet az, ha 2026 második felében vissza tud állni az inflációkövető áremelésre a társaság, az ugyanis növelheti az árbevételt. Varga Zoltán szerint a korábbi tapasztalatok alapján

elképzelhető, hogy a jövő évi parlamenti választások előtt óvatosabbá válnak a befektetők a magyar részvényekkel kapcsolatban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images