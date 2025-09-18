Nem itt van a forint helye, az év végére megint négyessel kezdődhet az euró

2025-ben mindössze 0,6%-kal bővülhet a magyar gazdaság, majd 2026-tól lendületet kaphat a növekedés, 2,8%-ra gyorsulhat az ütem – hangzott el az Equilor csütörtöki sajtóeseményén. A befektetési cég szakemberei szerint elsősorban a fogyasztásnak köszönhetően tudjuk elkerülni a tartós recessziót, a vállalati beruházások továbbra is nagyon gyengék. Az idei év végén és 2026 elején termelni kezdő új beruházások (BMW, BYD, CATL) önmagukban egy százalékpontot adhatnak hozzá a növekedési ütemhez – mondta Varga Zoltán, a cég szenior elemzője.
Az MNB az inflációs kockázatok miatt egyelőre nem tud kamatot csökkenteni, a legújabb nyilatkozatok alapján nem is gondolkodnak ilyen lépésen – emelte ki Varga. Szerinte van egy kis esély arra, hogy az év végén lazítani tud a jegybank, de valószínűbb, hogy erre majd csak 2026 elején kerül sor.
Az Equilor elemzői arra számítanak, hogy a költségvetési hiány csökkenhet a következő években, bár a kormányzati célt általában elvétjük. A tavalyi 4,9% után 2025-ben a GDP 4,6%-a lehet a deficit, majd ez 2026-ban 4,2%-ra zsugorodhat.
Jelenleg a magas kamat támogatja a forintot, érdemes lesz figyelni az MNB kommunikációját – mondta Varga Zoltán.
Fundamentálisan jelenleg picit túlértékelt a forint, arra számítunk, hogy az év végére 400 fölé emelkedik vissza az euró jegyzése
- hangsúlyozta a szenior elemző. Szerinte a túlértékeltséget elsősorban az MNB szigorú kommunikációja okozza.
A forint következő hónapokban várt gyengülésében szerepük lehet az őszi hitelminősítéseknek is. Az Equilor szerint a Standard & Poor’s valószínűleg nem fogja a befektetésre nem ajánlott kategóriába leminősíteni Magyarországot, mindössze 20% esélyt adnak erre. Ugyanakkor az elképzelhető, hogy a hitelminősítő újabb erős figyelmeztetést küld a kormánynak elsősorban a költségvetési pályával kapcsolatban. November végén a Moody’s esetében már 60% esélyt látnak egy leminősítésre, de azzal még nem kerülnénk a bóvli kategóriába, míg a Fitch december elején negatívra ronthatja a kilátásunkat, erre a cég szakértői 70% esélyt adnak. Varga Zoltán szerint ezek a hitelminősítői döntések és üzenetek a forint árfolyamát is befolyásolhatják, részben emiatt számítanak arra, hogy
az évet 403 körül zárja majd a magyar deviza az euróval szemben, majd onnan 2026-ban 408-ig, 2027-ben pedig 410-ig gyengülhet tovább.
Az új döntéshozókkal a Fed várhatóan nem fog ellenállni a kamatcsökkentési nyomásnak, holott az infláció óvatosságra adna okot, és a gazdaság helyzete sem indokolna monetáris élénkítést – mondta a nemzetközi kilátások kapcsán Aradványi Péter vezető elemző. Hozzátette, hogy a vámok eredője egyelőre inkább pozitív az USA szempontjából, érdemes lehet figyelni arra, hogy a legfelsőbb bíróság november elején kezdi a meghallgatásokat a vámokkal kapcsolatban. Az Európai Központi Bank (EKB) esetében az Equilor elemzői nem számítanak további jelentős kamatcsökkentésre, 2027-ben akár a kamat emelése is jöhet majd. Az eurózóna inflációja valószínűleg tartósan visszatért a 2%-os jegybanki célhoz, nem látszanak komoly felfelé mutató kockázatok.
A befektetési cég elemzői a magyar blue chipekkel kapcsolatban is elmondták meglátásaikat. Szerintük az OTP esetében folytatódhat a nyereségnövekedés, 20% feletti tőkearányos megtérülés jöhet a banknál. Becsléseik szerint az Otthon Start 400-450 milliárd forintnyi új hitelt jelenthet a pénzintézetnek elsősorban 2026-ban. A Mol esetében növekvő kockázatokat látnak, elsősorban az orosz olajról való leválás miatt, ez tükröződik a jelenlegi árfolyamban is. A Richter esetében a szakértők azt emelték ki, hogy magas osztalékhozamra lehet számítani a következő években is. A Magyar Telekomnál pedig kulcsfontosságú pillanat lehet az, ha 2026 második felében vissza tud állni az inflációkövető áremelésre a társaság, az ugyanis növelheti az árbevételt. Varga Zoltán szerint a korábbi tapasztalatok alapján
elképzelhető, hogy a jövő évi parlamenti választások előtt óvatosabbá válnak a befektetők a magyar részvényekkel kapcsolatban.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Itt a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Brutális hideg csapott le Magyarországra: ilyen még nem volt idén ősszel
A száraz, hideg légtömeg megtette a magáét.
Netbankot cserél az OTP: 21 év után végleg kivezetik a régi felületet
Pár héten belül jön a változás.
Geológiai csoda van a lábunk alatt, csak le kell fúrni érte - Új szektorban terjeszkedik az MVM
Nagy potenciál rejlik benne.
Digitális hidegháború dúl a világban: Európa alulmaradhat a gigászi küzdelemben
Az NGM államtitkára szólalt fel a Portfolio konferenciáján.
Nagy bajok vannak a Woltnál
Repült a büntetés.
Ugrik az OTP a nyitást követően
Erősen indul a nap.
Nagy nevekkel, forró témákkal jön a Portfolio Banking Technology
A banki AI-fejlesztések és a fintech verseny lesz a fókuszban.
Otthon Start: 10 új brutális kérdés a 3%-os csodahitelről (videó)
Első hallásra verhetetlen ajánlatnak tűnik: maximum 3%-os kamattal felvehető lakáshitel, ráadásul akár 25 évre. De vajon tényleg ilyen egyszerű? A videóban Argyelán József és Molnár Péter
Javításhoz való jog a tervezett elavulás ellen
Hogy lehet az, hogy míg dédanyáink ifjúkorában egy nejlonharisnya élethosszig kitartott, ma már néhány használat után elszakad? A válasz nem hibás mérnöki vagy üzleti döntésekben... The p
Jóváhagyta az Európai Parlament a karbonvám (CBAM) módosításokat
A CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, karbonvám) kötelezettségek teljesítésének átmeneti időszaka 2025 végén lezárul. Az Európai Bizottság az eddigi tapasztalatok alapján szükségesnek
Why prices hike, but inflation stays the same
Popular opinion says that inflation is much higher than official figures. Some say the numbers are fixed, but there could be other explanations. The post Why prices hike, but inflation stays the same appea
Követett részvények - 2025. szeptember
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
A projektzárás négy arca, és miért fájhat nagyon, ha összekevered
Mikor tekinthető befejezettnek egy támogatott projekt? Amikor az utolsó gépet beüzemelték? Amikor az utolsó számlát kiegyenlítették? Vagy amikor az Irányító Hatóság végre rábólinthat a z
Kijózanodás az AI-horrorból: a szilícium kávét kér
Nem kell tartani az AI-tól, a Terminátor-forgatókönyvek mind-mind olyan képességekre alapulnak, amikkel az AI nem bír, és nem is tudjuk, bírni fog-e valaha. Nemrég terjedelmes... The post Kijóza
A stabilcoinok léte garantálhatja a dollár és Amerika szerepét a világgazdaságban
Nyáron elfogadták Amerikában a "zseni" szabályozást, amely új kapcsolatot jelent a kriptodevizák és a hagyományos pénzrendszer közt. A szabályozás komoly hullámokat kavart, a tradicionális
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Mégis mi történik most a magyar tejiparban?
Milyen problémákkal néz szembe az ágazat?
Újabb kínai gyár jöhet Magyarországra - Szemfényvesztés vagy óriási biznisz?
Mit hoz a Wisdom Motor?
Mire elég régiós viszonylatban a hazai bérrobbanás? – A továbbiakhoz a AI-nak is lesz egy-két szava
A termelékenység növelés.