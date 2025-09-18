  • Megjelenítés
Nem változott a brit alapkamat
Nem változott a brit alapkamat

A brit jegybank Monetáris Politikai Bizottsága (MPC) változatlanul hagyta az alapkamatot, az maradt 4 százalék. A döntés megfelel a várakozásoknak.

Az ülés egy olyan környezetben jött, amikor az angolok egyszerre küzdenek magas adóssággal, ebből kifolyólag megszorítási kényszerrel és forrongó kötvénypiacokkal, miközben az infláció is cél felett van:

2 százalék helyett 3,8 százalék.

Így egy egyszerű tartásnak is is jelentős következményei lehetnek, mert az augusztusi vágás után a prioritások változását jelezheti. A piacok jövőre egy-két kamatcsökkentést áraznak, néhány közgazdász azonban arra figyelmeztet, hogy már vége lehet a lazítási ciklusnak. Geroge Brown, a brit Schroders vagyonkezelő elemzője szerint a piacok "még mindig alábecsülik a kockázatot, hogy a Bank abbahagyta a vágásokat ebben a ciklusban.

Az infláció úgy tűnik, hogy makacsul a cél fölött marad ebben és a következő évben is, ami megnehezíti a további lazítás jogosultságának igazolását a Bank hitelességének aláásása nélkül.

Júliusban az infláció éves alapon 3,8 százalékon állt, és várhatóan augusztusban is ezen a szinten marad, mielőtt szeptemberben 4 százalékon tetőzik. Ez a duplája a jegybank 2 százalékos céljának, és jelentősen magasabb, mint más fejlett gazdaságokban, például az USA-ban és az eurozónában.

