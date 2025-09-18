Öles léptekkel halad a Magyarország számára is kulcsfontosságú gázmezőprojekt

A Neptun Deep projekt szárazföldi előkészületei a tulajdonosok, a Romgaz és az OMV Petrom tájékoztatása szerint ütemtervnek megfelelően zajlanak. A két társaság nemrégiben egy látványos videót is közzétett, amely bemutatja az eddigi előrehaladást és az építkezés kulisszáit.

A projekt központi szárazföldi helyszíne a romániai Tuzla, amely a Neptun Deep gázmező kapujaként szolgál. Itt épül az

a 890 méter hosszú mikroalagút, amelyen keresztül a szállítóvezeték a Fekete-tenger partjai alatt fut majd át,

lehetővé téve a kitermelt gáz szárazföldre juttatását. Ez a műszaki megoldás biztosítja, hogy a vezeték ne sértse meg a partvonalat és a környezetet, miközben garantálja a hosszú távú biztonságos üzemelést.

A Neptun Deep különlegessége, hogy ez Románia első mélytengeri földgázfejlesztése, amely a Fekete-tenger román szektorának történetében mérföldkőnek számít. A mintegy 7500 négyzetkilométer kiterjedésű terület 160 kilométerre található a parttól, a tengerfenék 100 és 1000 méter közötti mélységben helyezkedik el.

A projekt jelentőségét jól mutatja, hogy a becsült kitermelhető készletek elérhetik a 100 milliárd köbmétert - ami így Európa egyik legnagyobb gázmezőjének számít.

A kitermelés 2027 körül indulhat meg, és a tervek szerint évente mintegy 8 milliárd köbméteres csúcstermelést érhet el.

Ez nemcsak az ország energiaellátásának stabilitását erősítheti, hanem hozzájárulhat Románia regionális szerepének növeléséhez is az európai gázpiacon. A lépés emiatt Magyarország számára is fontos, hiszen ez az új forrás hazánk számára új diverzifikációs lehetőséget ad az orosz energiahordozók korszaka után

