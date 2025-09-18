  • Megjelenítés
Pikáns fordulat: hasonló gyanú merült fel Trump jobbkezénél, mint ami miatt mást kirúgna
Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter ügyvédje visszautasította azt a sajtóértesülést, miszerint évekkel ezelőtt a miniszter is két különböző ingatlant jelölt meg elsődleges lakóhelyeként, hasonlóan a Donald Trump által emiatt kirúgni kívánt Lisa Cook Fed-kormányzóhoz - írja a Hill.
A Bloomberg tegnap számolt be arról, hogy Bessent a 2007-es jelzáloghitel-dokumentumai alapján párhuzamosan két ingatlant, egy New York-it és egy massachusettsit is fő lakóhelyeként jelölt meg. A hírügyökség a riportjában ugyanakkor kiemelte, hogy

jelzálog-szakértők szerint semmi jele annak, hogy [Bessent] bármi rosszat tett volna. Az eset inkább azt mutatja, hogy a jelzáloghiteles dokumentumokban lévő ellentmondás önmagában még nem bizonyíték a csalásra.

Alex Spiro, Bessent személyes ügyvédje azonban hamisnak nevezte a cikket.

Közel 20 évvel ezelőtt Bessent úr ügyvédei megfelelően töltötték ki a papírokat, a bank megerősítette, hogy minden szabályosan történt, és ez az értelmetlen Bloomberg-cikk is arra a következtetésre jut, hogy minden szabályszerűen zajlott

- nyilatkozta Spiro a Hillnek.

Trump a múlt hónapban tett próbát Lisa Cook menesztésére a Fed igazgatótanácsából állítólagos jelzáloghitel-csalásra hivatkozva. A Trump-adminisztráció szerint Cook két ingatlant is elsődleges lakóhelyként tüntetett fel.

Nagyon megosztó Trump embere

Elkaszálták Donald Trump példa nélküli húzását: egyelőre marad a céltáblára került kormányzó

Egyetlen dologtól intették óva Donald Trumpot – Az elnök mégis drasztikus lépésre szánta el magát

Egy amerikai bíró a múlt héten átmenetileg megakadályozta Cook elbocsátását, majd egy fellebbviteli bíróság hétfőn elutasította a Trump-adminisztráció kérelmét, hogy még a Fed e heti ülése előtt meneszthessék Cookot.

A Joe Biden által kinevezett Fed-kormányzó ügyvédei állítják, védencük "soha nem követett el jelzáloghitel-csalást", és azzal érvelnek, hogy Trumpnak nincs törvényi felhatalmazása Cook elbocsátására.

